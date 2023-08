ED weet welke doelman ‘in de startblokken staat’ bij vertrek Joël Drommel

Donderdag, 31 augustus 2023 om 13:16 • Mart Oude Nijeweeme

Bij PSV staat hoe dan ook nog wat te gebeuren in de laatste dagen van de zomerse transferwindow. Hirving Lozano moet worden gepresenteerd als inkomende transfer, terwijl Johan Bakayoko en Ibrahim Sangaré in verband worden gebracht met een vertrek. Ook een vertrek van Joël Drommel wordt niet uitgesloten. Het is echter de vraag of PSV wenst mee te werken aan een uittocht van de 26-jarige goalie.

Drommel fungeert als tweede doelman achter Walter Benítez en hoeft, mits en niks gebeurt met de Argentijn, komend seizoen niet op veel speeltijd te rekenen. De kans bestaat dat trainer Peter Bosz hem gaat inzetten als 'bekerkeeper', maar zelfs daarover bestaat nog geen duidelijkheid. De in Bussum geboren sluitpost zou kunnen besluiten om een nieuw avontuur aan te gaan.

Het Eindhovens Dagblad schrijft echter dat PSV alleen wenst mee te werken aan een vertrek als óf een goed bod óf een uitstekend huurplan op tafel komt. Bosz heeft naast Benítez en Drommel de beschikking over Boy Waterman en hoeft in principe niet te sleutelen aan zijn keepersbestand. Het liefst werkt de PSV-trainer het seizoen af met de huidige doelmannen.

Mocht zich alsnog een buitenkans voordoen voor Drommel, dan wordt Etienne Vaessen gezien als geschikte opvolger. Vaessen, die sinds 2015 voor RKC speelt, staat inmiddels op 182 officiële wedstrijden in Waalwijkse dienst. Daarin wist hij 38 keer zijn doel schoon te houden. Afgelopen seizoen liet hij een uitstekende indruk achter onder trainer Joseph Oosting en dat is niet onopgemerkt gebleven.

De naam van de Bredanaar viel al eerder bij PSV. Ook Feyenoord werd al even aan de 28-jarige doelman gelinkt. Bij RKC Waalwijk ligt Vaessen nog vast tot medio 2024. Mocht de club nog iets aan hem willen verdienen, dient het hem nu of in de winterstop te verkopen. De eerder deze zomer van Vitesse overgenomen Jeroen Houwen staat eventueel klaar om Vaessen op te volgen bij RKC.