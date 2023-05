ED bevestigt zorgelijke situatie PSV en kritiek op ‘eigenwijze’ Van Nistelrooij

Dinsdag, 23 mei 2023 om 09:02 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:08

Ruud van Nistelrooij maakt dit seizoen hoe dan ook af als trainer van PSV, zo meldt journalist Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad, die de situatie bij de Eindhovenaren als ‘zorgelijk’ omschrijft. De Telegraaf concludeert dinsdagochtend eveneens dat een grondige evaluatie over het functioneren van Van Nistelrooij en de technische staf na dit seizoen de hoogste prioriteit heeft voor technisch directeur Earnest Stewart en algemeen directeur Marcel Brands.

Volgens het Eindhovens Dagblad heeft de leiding van PSV maandag al ‘de hele boel’ geëvalueerd. Hieruit is voortgekomen dat Van Nistelrooij een dag later gewoon de training zal leiden. De spanning zou groot zijn nu de Eindhovenaren de tweede plaats in de Eredivisie nog niet hebben veiliggesteld, waarmee ze zich ook verzekeren van een ticket voor de derde voorronde van de Champions League.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Telegraaf noemt twee spelers van PSV die onvrede over Van Nistelrooij uitspraken

De Telegraaf stelt in een uitgebreide analyse dat technisch directeur Earnest Stewart een lastige erfenis wacht bij PSV. Lees artikel

Volgens Elfrink zijn er het hele seizoen af en toe ‘dingetjes’ binnen de technische staf en klagen verschillende spelers over de gang van zaken. Eerder werd al door De Telegraaf gemeld dat Van Nistelrooij, Fred Rutten en André Ooijer op gespannen voet met elkaar leven. Bronnen rondom Rutten zouden er rekening mee houden dat hij zijn taken na dit seizoen naast zich neerlegt bij PSV. Van Ooijer was al langer bekend dat hij stopt als assistent. Binnen de spelersgroep zouden grote zorgen zijn over een mogelijk vertrek van Rutten en Ooijer, waarmee veel trainerservaring verdwijnt.

Dat de temperatuur binnen de technische staf tot een nulpunt is gedaald, komt naar verluidt grotendeels door Van Nistelrooij-vertrouweling Javier Rabanal. De Spaanse assistent-trainer speelt een te dominante rol, zo schrijft Elfrink. Van Nistelrooij zou daarnaast worden gezien als eigenwijs. “Hij ging regelmatig tegen de adviezen van zijn assistenten in, vertellen bronnen rond PSV. Dat is niet helemaal ongewoon, want een trainer moet natuurlijk autonoom kunnen handelen.”

Onder anderen het niet of minder opstellen van Olivier Boscagli en Érick Gutiérrez zou binnen de staf weleens zijn bekritiseerd. Meerdere spelers hebben volgens de berichtgeving ook kritiek geuit op Van Nistelrooij. PSV ontkent niet dat er sprake is geweest van een gesprek tussen de clubleiding en verschillende spelers, maar volgens de Eindhovenaren wordt de inhoud van dit gesprek te groot gemaakt.