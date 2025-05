Guus Til is op hoofdlijnen akkoord met PSV over een nieuw contract, zo meldt De Telegraaf. De 27-jarige middenvelder ligt nu nog tot medio 2026 vast in Eindhoven, maar lijkt spoedig zijn handtekening te zetten onder een nieuwe verbintenis tot medio 2028.

Het langer binden van Til was een van de topprioriteiten voor Earnest Stewart, schrijft de krant. De zesvoudig international van Oranje wordt gezien als een van de belangrijkste spelers op het middenveld van de regerend landskampioen.

Til heeft wederom een goed seizoen achter de rug met PSV. De rechtspoot kwam in 49 wedstrijden tot 13 goals en 15 assists. Afgelopen zondag pakte hij op bezoek bij Sparta Rotterdam de landstitel met zijn club.

Til ging enkele weken geleden op een persconferentie in op zijn toekomst bij PSV. “Ja, het klopt dat we aan het praten zijn over een nieuw contract”, aldus de middenvelder, die daarna werd gevraagd of hij zichzelf nog een aantal jaar bij PSV ziet spelen. “Jawel, maar het hangt ook van andere dingen af.”

“Ik heb bijvoorbeeld ook nog wel de ambitie om nog een keer in het buitenland te voetballen”, was Til eerlijk. “Het hangt van de situatie af, maar ik heb het hier ontzettend naar mijn zin. De intentie is natuurlijk gewoon om hier te blijven op dit moment.”

Til speelde in zijn carrière in het buitenland bij SC Freiburg en Spartak Moskou. De Russen betaalden achttien miljoen euro om hem medio 2019 los te weken bij AZ. Dat avontuur werd geen overweldigend succes.

Feyenoord haalde Til op voorspraak van Arne Slot in de zomer van 2021 tijdelijk terug naar Nederland. Een jaar later maakte PSV drie miljoen euro over naar Spartak om de middenvelder definitief over te nemen.