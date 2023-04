Dusan Tadic weet wat Ajax na deceptie tegen PSV heel hard nodig heeft

Maandag, 24 april 2023 om 07:03 • Tom Rofekamp

Dusan Tadic vindt dat Ajax hard aan een kwaliteitsinjectie toe is. De captain droop zondag kansloos af met zijn ploeg tegen PSV (3-0), maar had al veel eerder geconcludeerd dat de selectie eenvoudigweg te zwak is. "Ik denk dat iedereen wel weet dat we betere spelers nodig hebben", aldus Tadic op de persconferentie, waarbij Voetbalzone-verslaggever Jelle Kusters aanwezig was.

Tadic wordt na afloop gelijk gevraagd of de selectie een renovatie nodig heeft. "Ja, zeker", antwoordt de Serviër stellig. "Als je maar één wedstrijd wint (waarmee Tadic vermoedelijk doelt op alle wedstrijden tegen Feyenoord en PSV dit seizoen, red.), dan heb je gewoon een betere selectie nodig. Maar goed, dat wisten we van tevoren ook al. Iedereen heeft het eigenlijk over. Ik wil geen excuses gaan verzinnen: we moeten het gewoon beter doen en dat weten we. We moeten onze verantwoordelijkheid nemen."

Ook trainer John Heitinga trekt hardop in twijfel of zijn materiaal wel in staat is tot het beoogde spel. "Natuurlijk willen we op een bepaalde manier spelen, natuurlijk weten we wat PSV doet. Maar dan moet je ook wel de spelers hebben om dat te kunnen. Er is vorig jaar een hoop kwaliteit weggegaan en een compleet nieuw elftal gekomen. Dat kost tijd. Ik denk dat het realistisch is om dit jaar te nemen zoals het is, maar je moet wel heel kritisch kijken richting volgend seizoen. Volgend jaar wordt dan misschien wel een tussenjaar, maar daar kunnen we er niet te veel van hebben", waarschuwt Heitinga.

Met de nederlaag in Eindhoven zette Ajax zichzelf een enorme hak in de jacht op Champions League-voetbal. Nummer twee PSV staat met nog vier duels te gaan drie punten voor op de Amsterdammers, die ook nog AZ in hun nek voelen hijgen. Feyenoord is de gedoodverfde landskampioen. De Rotterdammers wonnen zondag probleemloos van FC Utrecht (3-1) en staan nu acht punten los van PSV.