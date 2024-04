Dusan Tadic schittert voor Fenerbahçe, dat Galatasaray niets toegeeft

Fenerbahçe geeft de strijd om de landstitel in de Turkse Süper Lig niet op. De nummer twee won zaterdag op eigen veld met 2-1 van rivaal Besiktas, mede dankzij een fraaie assist van Dusan Tadic. De achterstand op koploper Galatasaray, dat vrijdag met 0-3 won van Adana Demirspor, bedraagt vier punten. in Turkije worden nog vier speelronden afgewerkt dit seizoen.

Bijzonderheden:

Besiktas moest halverwege de eerste helft met tien spelers verder. Na een check bij de VAR kreeg Al Musrati een directe rode kaart vanwege een grove charge op Fred. Laatstgenoemde moest lang behandeld worden, maar kon wel verder. Enkele minuten later kwam de thuisclub goed weg toen Michy Batshuayi hands maakte in de zestien. De bal ging echter niet op de stip.

Het was uitgerekend Batshuayi die na 30 minuten spelen voor de 1-0 tekende. De aanvaller knalde van dichtbij raak nadat Dusan Tadic een lange bal vakkundig op zijn borst aannam en klaarlegde voor Batshuayi. Voormalig Feyenoorder Sebastian Szymanski bereikte twintig minuten voor het einde Irfan Can Kahveci, die de bal op een fraaie manier in de linkerhoek liet verdwijnen: 2-0. Cenk Tosun deed in de slotfase nog iets terug, maar dat was niet voldoende voor Besiktas om een nederlaag in de derby van Istanbul te voorkomen.

Fenerbahçe - Besiktas 2-1

30' 1-0 Michy Batshuayi (assist: Dusan Tadic)69' 2-0 Irfan Can Kahveci (assist: Sebastian Szymanski)82' 2-1 Cenk Tosun (assist: Jackson Muleka)