Dumfries ziet heldenrol voor Inter in rook opgaan: Napoli blijft koploper na krankzinnige avond

Napoli en Inter hebben zondag teleurgesteld in de Italiaanse titelstrijd. Op een krankzinnige avond was het constant stuivertje wisselen om de koppositie en doordat Pedro Lazio vlak voor tijd een punt bezorgde tegen Inter (2-2), had het gelijkspel van Napoli bij Parma (0-0) geen grote gevolgen voor i Partenopei. Napoli heeft nog altijd één punt meer en speelt in de laatste speelronde tegen Cagliari (thuis), terwijl Inter op bezoek gaat bij Como.

Inter - Lazio 2-2

Inter en Lazio maakten er in de openingsfase bepaald geen spektakelstuk van. De enorme belangen voor beide ploegen, Lazio strijdt vol om een Champions League-plaats, deed zowel Inter als Lazio besluiten de kat uit de boom te kijken.

Inter kwam langzaam maar zeker beter in de wedstrijd. Met het vizier meer naar voren gericht vuurde Federico Dimarco een knal af op Lazio-goalie Christos Mandas, die de wingback van Inter van een antwoord voorzag.

In de blessuretijd van de eerste helft sloeg Inter toe. Een hoekschop werd matig verwerkt door Lazio, wat Federico Dimarco de gelegenheid gaf tot een hard schot te komen. Zijn poging strandde voor de voeten van Yann Bisseck, die met een harde knal alsnog voor de 1-0 tekende.

Met zo'n twintig minuten te gaan haalde Lautaro Martínez opgelucht adem op de tribune nadat Yann Sommer Inter redde. De Zwitser kwam goed uit en voorkwam zo de gelijkmaker van Boulaye Dia. Enkele minuten later was het alsnog raak voor de Romeinen. Matías Vecino kwam net niet tot een schot, maar in de rebound was daar Pedro: 1-1.

Twee minuten later kreeg Inter een vrije trap, waar Hakan Calhanoglu achter ging staan. De Turk schilderde de bal naar de tweede paal, waar stoomtrein Denzel Dumfries opdook en in de korte hoek raak kopte: 2-1.

Toch ging het mis voor Inter, dat een strafschop tegen kreeg in de 89ste minuut. Pedro ging achter de bal staan, zag Sommer heel dichtbij komen, maar het was andermaal raak voor de Spanjaard: 2-2.

Het leek toch nog goed te komen voor Inter toen Marko Arnautovic in minuut 98 raakschoot. De treffer werd afgekeurd wegens buitenspel.

Parma - Napoli 0-0

Napoli had het in de eerste helft lastig met Parma, dat dit seizoen vaker punten heeft gepakt tegen Italiaanse topploegen. De ploeg van voormalig Ajax-verdediger en trainer Christian Chivu hield de rangen gesloten, en kreeg via Simon Sohm zelfs een prima mogelijkheid. Alex Meret redde Napoli met een fraaie reflex.

Vlak na die kans voor Sohm leverde een prachtige actie van André-Frank Zambo Anguissa Napoli op een haar na de voorsprong op. De Kameroener wipte de bal over zijn directe tegenstander heen en volleerde al vallend tegen de binnenkant van de paal.

Vlak na rust besloot Sohm voor een herkansing te gaan. De Zweed loste een schitterend schot, dat via het achterwerk van Matías Olivera richting de bovenhoek vloog. Meret redde Napoli met een stijlvolle reflex.

Napoli kwam wat beter in de wedstrijd, al bleef het stugge Parma bijzonder weinig weggeven. Napoli moest het vooral van standaardsituaties hebben en daaruit werd het alsnog bijna 0-1, ware het niet dat Scott McTominay de bal op de lat krulde.

Het lukte maar niet bij Napoli. De gefrustreerde Antonio Conte ruziede met collega Chivu en beide heren werden met rood naar de tribune gestuurd. Tot grote opluchting van alles en iedereen bij Napoli maakte Lazio gelijk tegen Inter, waardoor het nog altijd de titelfavoriet is.