Duidelijke boodschap voor Feyenoord: 'Ik heb geen grotere wens dan hem hier te houden'

Carl Hoefkens wil niets liever dan Leo Sauer nog één seizoen bij NAC Breda houden, zo vertelt de trainer in gesprek met BN DeStem. De negentienjarige linksbuiten wordt gehuurd van Feyenoord en keert in de zomer normaal gesproken weer terug naar Rotterdam-Zuid. Als het aan Hoefkens ligt wordt de huurperiode met een jaar verlengd.

De oefenmeester van NAC vindt wel dat Sauer nog veel dingen kan verbeteren. “Leo is ook een speler die beseft dat er nog heel veel dingen beter moeten in zijn spel. Want zoals hij het doelpunt maakt tegen Ajax zijn er ook nog echt momenten en fases waarin hij, mits hij meer ervaring krijgt en minuten maakt tegen teams als Ajax, effectief nog wel beter kan ook.”

Hoefkens vindt bijvoorbeeld dat de Feyenoord-huurling de bal soms sneller kan afgeven en betere keuzes kan maken. “Leo heeft zeker nog punten om aan te werken, maar het potentiële talent en wat hij nu weer deed, dat getuigt gewoon van gigantisch veel potentieel.”

“Als Feyenoord hem kan houden, denk ik dat hij daar zeker kan spelen volgend jaar. Ik heb geen grotere wens dan Leo hier te houden, maar ik denk dat dat uitermate moeilijk zal zijn”, aldus de trainer.

Sauer weet nog niet waar zijn toekomst ligt. “Ik ben gefocust op de laatste zes wedstrijden om NAC te helpen met handhaving. Ik denk dat de club het echt verdient, in het bijzonder de supporters. Daar ben ik gefocust op en ik zie wel wat de toekomst brengt.”

De Telegraaf meldde vorige week dat Feyenoord zowel Sauer als Jaden Slory, die momenteel uitgeleend is aan FC Dordrecht, een kans gaat krijgen in De Kuip.

Robin van Persie heeft hoge verwachtingen van Sauer, die al het hele seizoen intensief wordt gevolgd door Feyenoord. De Slowaakse vleugelaanvaller wist tot dusver zes keer te scoren voor NAC, terwijl hij tevens tweemaal als aangever fungeerde.

Sauer liet in het seizoen 2023/24 vijftien optredens noteren in de hoofdmacht van Feyenoord, inclusief twee duels in de Champions League. De aanvaller maakte vorig jaar op het EK in Duitsland deel uit van de selectie van Slowakije.