Druk op Ten Hag neemt toe na harde nederlaag Manchester United tegen Tottenham

Manchester United heeft zondag een pijnlijke nederlaag geleden. Op Old Trafford was Tottenham Hotspur met liefst 0-3 te sterk door treffers van Brennan Johnson, Dejan Kulusevski en Dominic Solanke. Micky van de Ven was verantwoordelijk voor de schitterende assist bij de 0-1. Vlak voor rust werd Bruno Fernandes met een directe rode kaart van het veld gestuurd, waarna de bezoekers tweemaal toesloegen. Het Manchester United van manager Erik ten Hag staat nu twaalfde, Tottenham klimt naar plek acht.

Bij Manchester United stond Joshua Zirkzee in de spits. De Oranje-international werd in zijn rug gesteund door Alejandro Garnacho, Bruno Fernandes en Marcus Rashford. Bij de bezoekers vormde Van de Ven het centrum met Cristian Romero. Johnson, Timo Werner en voormalig Vitessenaar Dominic Solanke moesten voor de treffers zorgen. Aanvallers Son Heung-min, Wilson Odobert en Richarlison ontbraken wegens blessureleed.

Tottenham kende een absolute droomstart op Old Trafford en dat had het bijna volledig aan Van de Ven te danken. De sneltrein uit Wormer veroverde de bal op het middenveld en sneed als een mes door de boter langs de United-defensie. Eenmaal aangekomen bij de achterlijn gaf Van de Ven dusdanig scherp voor, dat Johnson bij de tweede paal niet meer kon missen: 0-1. Het was voor Johnson zijn vierde treffer in de laatste vier wedstrijden.

Vlak na het openingsdoelpunt leidde een fraaie wreeftrap van André Onana bijna de gelijkmaker in. De Kameroener bereikte Rashford, die ook in oog kwam te staan met Guglielmo Vicario. De goalie kon redden, daar het schot van Rashford in de korte hoek makkelijk houdbaar was. Aan de andere kant redde Onana op een chipballetje van Maddison, die vrij voor het doel verscheen na een één-tweetje met Dejan Kulusevski.

Tottenham bleef de gevaarlijkere ploeg en had de pech dat een inzet van Johnson na een fraaie aanval op de paal belandde. Manchester United kreeg eveneens een dot van een kans, toen Zirkzee vrij mocht uithalen in de zestien. De Schiedammer kreeg de bal echter net niet genoeg naar de hoek, waardoor Vicario ternauwernood redding kon brengen.

Een volgende Londense aanval leidde bijna tot een magistrale omhaal van Romero. De Argentijn raakte de bal perfect, maar zag zijn inzet centimeters langs de verkeerde kant van de paal belanden. In de flipperkastwedstrijd was Garnacho de volgende met pech, toen zijn volley op de paal uiteenspatte. Werner liet vervolgens na om de 0-2 te maken, door oog in oog met Onana tegen de benen van de ex-Ajacied te schieten.

Op slag van rust kwam Manchester United diep in de problemen. Bruno Fernandes wilde de bal veroveren van Maddison, maar gleed uit en raakte de Tottenham-middenvelder met een hooggeheven been. Arbiter Chris Kavanagh toonde geen genade en stuurde de Portugees met een directe rode kaart van het veld. Ten Hag besloot daarop om Kobbie Mainoo te wisselen voor Mason Mount.

Net als in de eerste helft begon Tottenham ook uitstekend aan de tweede. Johnson zag een zee aan ruimte voor zich op de rechterflank en zag zijn voorzet richting Kulusevski aangeraakt worden. Dat bleek geen probleem voor de Zweed, die Onana met een soort karatetrap alsnog wist te passeren: 0-2. Daarmee was de wedstrijd zo goed gespeeld, en was het vooral de vraag wat de eindstand zou worden.

Tottenham kreeg op de counter meerdere goede mogelijkheden, maar met name Werner had het vizier niet op scherp staan. Manchester United gaf niet op en kwam nog een paar keer dicht bij een treffer. Met name Casemiro deed het net bijna bollen met een fraaie wreeftrap, maar zag zijn poging net langs de verkeerde kant van de paal belanden. In de slotfase maakte Solanke er nog 0-3 van door van dichtbij binnen te tikken.