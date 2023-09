Druk op Ten Hag neemt toe na dramatische seizoenstart: ‘Ziet er somber uit’

Zaterdag, 30 september 2023 om 21:52 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 23:13

Erik ten Hag staat onder grote druk bij Manchester United, zo concluderen Britse media. De Nederlandse manager leed zaterdag zijn vierde competitienederlaag met the Red Devils van het seizoen. Door de historisch slechte start van de Premier League-jaargang bivakkeert United op een teleurstellende tiende plaats.

Ten Hag ging op Old Trafford met 0-1 onderuit tegen Crystal Palace. Het is voor de eerst in de clubgeschiedenis dat United in een tijdsbestek van zeven competitiewedstrijden vier duels verloor. “Ze gingen voor de derde overwinning op rij in alle competities, maar eindigden vandaag met een twijfelachtige statistiek. Dit is de slechtste competitiestart in 34 jaar voor de topclub”, schrijft de BBC.

Sky Sports kan zich voorstellen dat de positie van Ten Hag na de dramatische seizoenstart inmiddels wankelt. “De druk op hem wordt stevig opgevoerd. Dat rake schot van Joachim Andersen in de eerste helft heeft de wolken boven Ten Hag samengepakt. Het ziet er somber uit voor hem.”

‘Red alert', kopt boulevardkrant The Sun met grote letters. “Crisis, crisis afgewend en weer crisis: zo is het leven in de achtbaan die Manchester United heet. De club zit nu opnieuw in een ernstige dip. De top vier lijkt nu nog het hoogst haalbare en als er niet snel verbetering komt, kan dat binnenkort ook geen optie meer zijn.”

Ook de Daily Mail ziet dat United momenteel in een flinke crisis zit. “In alle competities zijn dit nu vijf nederlagen in negen wedstrijden. We gaan terug naar 1989 om nog zo’n slechte competitiestart te vinden. We hebben 34 jaar moeten wachten voor het Manchester United nog eens overkwam.”

De Manchester Evening News is kritisch op Ten Hag, die als rapportcijfer een 5 krijgt na de nederlaag tegen Crystal Palace. “Met het vasthouden aan Pellistri had Ten Hag het mis, terwijl United niet dwingend genoeg was rondom het doel van Crystal Palace zonder Hannibal Mejbri. Ook had de Nederlandse manager Garnacho eerder moeten brengen.”