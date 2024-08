Driessen vindt één element in transfer Geertruida naar RB Leipzig zeer curieus

Valentijn Driessen vindt het nogal curieus dat RB Leipzig 25 miljoen euro overheeft voor Lutsharel Geertruida. De chef voetbal van De Telegraaf wijst erop dat de verdediger juist zijn laatste contractjaar was ingegaan bij Feyenoord en volgend jaar gratis was op te halen.

''Dat er een of andere club dwaze club in Europa is die 25 miljoen euro neerlegt voor een speler met een contract voor nog maar tien maanden'', uit Driessen vrijdag zijn verbazing in de Kick-off-podcast van De Telegraaf.

''Het is ietsje minder. Maar het zit er heel dicht tegenaan'', verduidelijkt collega-journalist Marcel van der Kraan. ''Ik vind dat eigenlijk best bizar. Het is een topverdediger en de beste speler van Feyenoord. Dat blijf ik zeggen''

''Ze gaan er heel veel last van krijgen in de Champions League, dat deze jongen weg is'', voorspelt Van der Kraan. ''Geertruida is echt een sterkhouder. Ik weet dat hij op het EK niet alles heeft gespeeld. Ronald Koeman heeft hem volgens mij maar twee keer gebruikt.''

''Maar bij Feyenoord wordt hij, ook in de kleedkamer, op handen gedragen. Ik zeg meteen even kleedkamer. Deze jongens kunnen namelijk heel goed met hem omgaan. Want we weten allemaal dat hij zich niet zo makkelijk kan uiten. Hij heeft een spraakcoach'', verwijst de Feyenoord-watcher naar de spraakproblemen van Geertruida.

Van der Kraan hoe dat zal zal gaan als Geertruida definitief naar Leipzig vertrekt. ''Gaat hij daar zijn weg vinden. Maar op het voetbalveld zal dat lukken. Want ik vind hem echt één van de beste spelers die Feyenoord de laatste jaren heeft gehad.''

Fabrizio Romano meldde donderdag dat Feyenoord en Leipzig een akkoord hadden bereikt over een transfersom van meer dan 25 miljoen euro. Geertruida leek vorig jaar al op weg naar de Duitse club, maar toen werd geen akkoord gesloten. Een jaar later is dat dus wel het geval.