Driessen pakt Feyenoord-aanvaller aan: ‘Waar was meneer tegen AS Roma?’

Valentijn Driessen hecht weinig waarde aan de uitspraken van Yankuba Minteh na afloop van Feyenoord - Heracles Almelo (3-0). De vleugelaanvaller wil zijn avontuur in Rotterdam graag verlengen, maar volgens de chef voetbal van De Telegraaf zijn dat slechts woorden om het Feyenoord-publiek tevreden te houden.

"Als ik de kans heb om hier te blijven, dan blijf ik natuurlijk, want het is een geweldige club", zei Minteh zondag op de aansluitende persconferentie. De aanvaller heeft de laatste weken een basisplaats en staat op liefst vier doelpunten in de laatste drie wedstrijden.

Driessen twijfelt in de-podcast aan de woorden van de buitenspeler. "Minteh wordt direct weer op het paard gezet (op het schild gehesen, red.) en het is allemaal geweldig. Dat moet die jongen zeggen, want die zit daar allemaal met Feyenoord-verslaggevers."

"En in feite communiceert hij daar met het Feyenoord-publiek. En dan gaat Minteh zeggen: 'Nee, natuurlijk wil ik hier niet blijven. Ik wil naar Newcastle United.' Dat gaat hij daar niet zeggen, want de volgende wedstrijd word je uitgefloten", aldus Driessen, die direct een voorbeeld geeft.

"Gijs Smal heeft ook een akkoord met Feyenoord, daar durft hij nu niet meer voor uit te komen." Mike Verweij heeft ook begrip voor de uitspraken van Minteh. "Ik snap dat de Feyenoord-supporters daar blij van worden, maar hij gaat daar niet over."

"Minteh scoort nu toevallig drie keer, maar een buitenspeler is er ook om anderen te laten scoren. En hij laat nooit iemand scoren", haakt Driessen in. "Zijn eigen rendement gaat omhoog, maar die van de ploeg niet. Hij scoort tegen Almere City en Heracles, maar waar was meneer tegen AS Roma?"

Afgelopen zomer maakte Newcastle United liefst zeven miljoen euro over aan het Deense Odense BK voor Minteh. De Engelse club, die sinds 2021 in steenrijke Saudi-Arabische handen is, verhuurde de linksbenige vleugelspits direct aan Feyenoord.

Feyenoord communiceerde vorig jaar zomer een éénjarige huurperiode zonder optie tot koop. Het is dus onduidelijk of de Rotterdammers in staat zijn om Minteh nog een jaar te huren. Algemeen directeur Dennis te Kloese benadrukte tegenover het Algemeen Dagblad dat er in april wordt gesproken over een eventueel langer verblijf.

