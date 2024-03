Feyenoord-revelatie fietst heel Rotterdam door: ‘Mijn rijbewijs haal ik dan wel’

Yankuba Minteh is niet van plan om zijn rijbewijs in Nederland te halen, zo zegt de negentienjarige aanvaller van Feyenoord tegenover Voetbal International. De huurling van Newcastle United woonde twee jaar geleden nog in Gambia, dat volgens hem te boek staat als een fietsland. Zodoende heeft Minteh, die de laatste weken uitstekend in vorm is, geen haast met het halen van zijn rijbewijs.

Wie door Rotterdam-Zuid loopt, kan Minteh zomaar op zijn fiets tegenkomen. Waar zijn teamgenoten allen in een gesponsorde BMW naar de training komen, rijdt de pijlsnelle vleugelspits met zijn tweewieler naar de training toe. “Ik heb nog geen rijbewijs”, onthult Minteh tegenover VI.

Minteh heeft er geen moeite mee dat hij als enige volwassen selectiespeler van Feyenoord geen auto bezit. “Ik fiets graag. Het is alleen zo koud in Nederland, altijd wel regen of wind. In Gambia pakte ik de fiets om even naar het strand te rijden of zo. Altijd de zon. In Nederland heb ik te maken met andere omstandigheden. Niet zo leuk, maar het is zoals het is.”

Het is nog de vraag waar Minteh komend seizoen speelt. Feyenoord hoopt de linkspoot nog een seizoen van Newcastle United te huren, terwijl hij daar zelf ook voor openstaat. In april volgt een gesprek tussen Feyenoord-directeur Dennis te Kloese en the Magpies. Ook wanneer hij nog een seizoen in De Kuip blijft spelen, blijft Minteh de fiets pakken. “Mijn rijbewijs haal ik wel in Engeland. Dan leer ik tenminste meteen aan de linkerkant rijden. Tot die tijd fiets ik gewoon lekker door.”

Minteh laat de beslissing over komend seizoen op zich af komen. “Uiteindelijk is de Premier League mijn doel en Newcastle United is de club die veel vertrouwen in me heeft. Ik heb geen idee hoe de toekomst eruitziet. Ik ben een keer in Newcastle geweest, toen speelden ze tegen Borussia Dortmund. Ik zal binnenkort wel horen wat voor plannen de club heeft met mij.”

De buitenspeler heeft geen haast. “Ik ben nog jong, ik heb de tijd, misschien dat ze me nog een keer willen verhuren. Ik weet het nog niet, ik hoor het wel, ik laat alles op me af komen. Ik weet alleen dat ik ooit in de Premier League zal spelen”, aldus de geduldige Minteh.

Minteh speelde sinds zijn komst afgelopen zomer 1.380 minuten voor Feyenoord, verdeeld over 28 optredens. Daarin was de Gambiaan goed voor acht doelpunten en drie assists. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op zo’n 8 miljoen euro. Dat is precies het bedrag dat Newcastle United in juli overmaakte aan Odense Boldklub om Minteh tot medio 2028 vast te leggen.

