Driessen noemt 6 Nederlandse internationals die moeten afzwaaien bij Oranje

Daley Blind kondigde woensdag na 108 interlands zijn afscheid als Oranje-international aan. Valentijn Driessen hoopt dat het daar niet bij blijft. De chef voetbal van De Telegraaf is van mening dat Ronald Koeman een signaal moet afgeven door nu door te selecteren.

De bondscoach van het Nederlands elftal maakt vrijdag zijn voorselectie bekend voor de Nations League-wedstrijden tegen Bosnië en Herzegovina en Duitsland. Driessen noemt het niet logisch wanneer Koeman blijft vasthouden aan een aantal ‘(dikke) dertigers’ die op het EK 2024 en het WK in Qatar niet hebben thuisgegeven.

Dat Oranje de halve finale wist te halen, heeft het volgens hem niet te danken aan het goede voetbal dat de ploeg van Koeman op de mat legde. “Het affiche Nederland-Engeland in Dortmund was niet aan het spel van aanvoerder Virgil van Dijk (33), Georginio Wijnaldum (33) en Memphis Depay (30) en in mindere mate Stefan de Vrij (32) te danken”, schrijft hij in zijn column voor De Telegraaf.

De inbreng van de 32-jarige Wout Weghorst als pinchhitter was in de ogen van Driessen alleen tegen mindere tegenstanders als Polen en Turkije een succes. “Tegen Engeland had Wout 45 minuten helemaal niets in te brengen. Naast Blind zou voor dit vijftal geen plaats meer moeten zijn in Oranje.”

Als het aan Driessen ligt, wordt ook Marten de Roon, die geblesseerd afviel voor het EK, niet langer meer voor Nederland geselecteerd. Wat zeker is, is dat Koeman Van Dijk in ieder geval niet laat vallen.

Volgens de columnist moet de bondscoach in ieder geval een signaal afgeven door een andere aanvoerder aan te wijzen. “Of het alleenrecht dat Van Dijk heeft op de positie centraal links in de verdediging te laten vallen. Zeker als de ontwikkeling van iemand als Micky van de Ven zich bij Tottenham Hotspur doorzet.”