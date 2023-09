Driessen is stellig over lot Sven Mislintat: ‘Dit is ontslag op staande voet’

Dinsdag, 19 september 2023 om 23:07 • Bart DHanis • Laatste update: 23:17

Ajax moet Sven Mislintat op staande voet ontslaan, zo heeft Valentijn Driessen gezegd in een video-item van De Telegraaf. Dinsdagmiddag werd bekend dat Ajax vanwege mogelijke belangenverstrengeling een onderzoek is gestart naar directeur voetbalzaken Sven Mislintat. “Ajax heeft Marc Overmars toen, geheel terecht, meteen ontslagen, en moet dat nu weer doen.”

Driessen neemt de leiding van Ajax de kwestie net zo kwalijk. “Ajax had toen ze hem gingen aannemen moeten vragen of hij nog ergens aandelen of belangen bij heeft”, steekt de chef-voetbal van wal. “Ze hadden het moeten vragen en vervolgens moeten zeggen dat hij afstand moet doen van zijn aandelen, want anders krijg je belangenverstrengeling. Dat is nu wel gebleken.”

Driessen doelt op de transfer van Borna Sosa. De Kroatische linksachter moest op de laatste dag van de transferperiode wisselen van zaakwaarnemer, zodat hij een overstap naar Ajax kon realiseren. Deze zaakwaarnemer, Arthur Beck, kocht aandelen in het bedrijf Matchmetrics GmbH. Mislintat bezit 35 procent van de aandelen van laatstgenoemd bedrijf. Sosa kwam uiteindelijk voor acht miljoen euro over van VfB Stuttgart.

“Dit is het enige wat er nu op tafel ligt. Het enige waar we nu bewijs voor hebben”, gaat Driessen verder. “De transfer van Sosa ruikt. Hij ruikt niet, hij riekt. Overmars werd geheel terecht naar de uitgang gedirigeerd vanwege een dickpic, maar dan moet je Mislintat ook direct op non-actief zetten. Als het allemaal klopt, dan is het ordinair pikken van je werkgever. En dat is ontslag op staande voet.”