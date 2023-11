Driessen: ‘Ik zou dan als Koeman tegen Van Basten zeggen: ‘Wie ben jij dan?’’

Dinsdag, 14 november 2023 om 19:15 • Rian Rosendaal • Laatste update: 19:21

Ronald Koeman had zijn mening over het functioneren van Brian Brobbey niet hoeven bijstellen, zo oordeelt Valentijn Driessen dinsdag in een video-item van De Telegraaf. De bondscoach zei op een persconferentie dat hij Brobbey 'meer in bescherming had moeten nemen', nadat hij vorige week in Rondo van Ziggo Sport nog kritisch was op de Ajax-spits.

"Het verbaast me dat het zo’n groot item is geworden, maar ik heb hem (Brobbey, red.) gezegd dat ik achteraf wel vind dat ik hem meer in bescherming had moeten nemen", zo zei Koeman op het persmoment van dinsdagmiddag op het sportcomplex van de KNVB in Zeist.

"Ik ben gewoon een hele slechte politicus”, ging Koeman vervolgens verder. "Ik ben te eerlijk en daar word je weleens voor gestraft. Ik had hem op dat moment meer moeten verdedigen en dat heb ik tegen hem gezegd."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Er is nog genoeg te verbeteren voor hem, maar blijkbaar mag je dat niet altijd zeggen. Ik had hem meer in bescherming moeten nemen, maar ik vind aan de andere kant ook dat dit moet kunnen", besloot de bondscoach van Oranje.

Reactie Driessen

"Of dat in bescherming nemen uit de grond van zijn hart kwam, dat denk ik niet", twijfelt Driessen aan de echtheid van de uitspraken van Koeman over Brobbey. "Daarna zei hij ook van: 'Als bondscoach moet je ook iets kunnen zeggen en het hart op de tong kunnen hebben'. Dan denk ik ook van: Bied dan ook niet je excuses aan. Of zeg dan gewoon van: 'Ik vond dit gewoon en daar sta ik nog steeds achter.'"

"Zelf had ik dat als bondscoach niet gedaan. Aan die tafel", verwijst Driessen naar Rondo, waar Koeman de kritiek op Brobbey uitte. "Ik vind het prima als er wedstrijden zijn en je dan commentaar geeft op spelers, maar zo in die setting... En ook al omdat ik het idee had dat Koeman getriggerd werd door Marco van Basten. Want eerst zei hij er niks over."

"En pas in tweede instantie ging hij er wél op door", brengt de chef voetbal van De Telegraaf in herinnering. "Dus dan word je aan die tafel toch wel getriggerd door Van Basten. Dan zou ik als bondscoach zeggen: 'Wie ben jij dan? Je lult maar lekker raak, maar ik ga mijn eigen gang en zeg gewoon wat ik zelf wil zeggen.'"

"'En ik laat me niet door jou opdringen om te zeggen waar ze bij Ajax in godsnaam mee bezig zijn geweest in de afgelopen acht jaar.'" Brobbey is overigens geblesseerd afgehaakt bij Oranje en ontbreekt dus in de EK-kwalificatieduels met Ierland (18 november) en Gibraltar (21 november).