Driessen: ‘Hij had de allerslechtste data, maar hij is de absolute uitblinker’

Maandag, 2 oktober 2023 om 19:02 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:10

Valentijn Driessen vindt de toegevoegde waarde van spelersdata in het transferbeleid van clubs beperkt.

In de podcast Kick-off van De Telegraaf komt de journalist met het gegeven dat Malik Tillman op basis van data als slechtste speler naar voren kwam in het Eredivisie-duel tussen PSV en FC Volendam (3-1), terwijl de aanvallende middenvelder volgens trainer Peter Bosz juist de uitblinker was.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“We hebben het natuurlijk altijd over data en dat wordt steeds meer gemeengoed. Het volledig vertrouwen op data heeft bij Ajax zelfs al een aantal mensen de kop gekost”, steekt Driessen van wal.

“Maar weet je wie van iedereen de slechtste data had bij PSV in de wedstrijd tegen Volendam? Malik Tillman. De waanzinnige uitblinker volgens Peter Bosz, en dat was hij ook. Hij speelde echt geweldig.”

“Zo zie je maar dat die data geen ruk voorstelt. Hij had het meeste balverlies en de meeste passes die niet aankwamen. Maar de passes die allemaal wél aankwamen leverden direct een paar honderd procent kansen op.”

“Hij scoorde zelf ook nog én gaf een geweldige bal op Guus Til na een superaanname”, vervolgt Driessen. “Alle data-fetisjisten kunnen voorlopig weer even terug hun hok in. Zo zie je maar: het is allemaal leuk, maar data is er alleen als ondersteuning. Maar ga alsjeblieft ook naar wedstrijden kijken, want dan zie je dat die Tillman geweldig heeft gespeeld.”

“Je ziet dan ook dat die Gaaei van Ajax vijf goede ballen geeft, maar dat twee slechte ballen direct een tegentreffer inleiden”, besluit de journalist. “Het blijft gewoon belangrijk om de wedstrijden met eigen ogen te zien voordat je een oordeel velt op basis van data.”