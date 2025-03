Driessen gruwelt van 'egoïstische' speler van PSV: 'Die is alleen maar bezig met...'

Valentijn Driessen vindt Johan Bakayoko al geruime tijd weinig toevoegen aan PSV. De chef voetbal is in Kick-Off van De Telegraaf van mening dat de pas 21-jarige aanvaller veel te veel bezig is met een zomers vertrek bij de nummer twee uit Eindhoven.

''Hij draait een slecht seizoen. En je zag hem ook tegen Arsenal weer zó vaak voor eigen succes gaan. Die is alleen maar bezig met zichzelf in de kijker spelen'', velt Driessen een hard oordeel over de Belgische vleugelaanvaller van PSV.

''Maar dat lukt dan vaak niet. En dat gaat er heel veel mis. Dat die clubs ook denken: wat moeten we daar nou eigenlijk mee? Je kan beter in dienst van het elftal spelen, dan komen jouw kwaliteiten wel aan de oppervlakte'', geeft de voetbaljournalist als gratis advies mee aan Bakayoko.

Het is niet onmogelijk dat Bakayoko PSV deze zomer verlaat. De buitenspeler voelt er niets voor om zijn tot medio 2026 lopende contract te verlengen en is reeds in verband gebracht met Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen en RB Leipzig.

De in 2019 aangetrokken Bakayoko staat bijna zes jaar na zijn entree in Eindhoven op 123 duels in de hoofdmacht van PSV. Tot dusver vallen 31 doelpunten te noteren, terwijl Bakayoko tevens verantwoordelijk was voor 22 assists.

Bakayoko deed woensdag 90 minuten mee bij PSV, dat Arsenal knap op 2-2 hield en het dus veel beter deed dan een week eerder in Eindhoven, toen een beschamende 1-7 nederlaag werd geleden. Driessen hecht echter weinig waarde aan het gelijkspel in het Emirates Stadium.

''Dat was omdat Arsenal het wel goed vond. Die speelden ook gewoon met een tweede elftal. Het was gewoon een b-keus'', vindt Driessen niet dat PSV al te veel hoop moet putten uit de 2-2 tegen Arsenal, dat in de kwartfinale moet zien af te rekenen met bekerhouder Real Madrid.