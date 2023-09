Driessen genadeloos voor Oranje-international: ‘Het is tijd om te vertrekken’

Valentijn Driessen ziet het somber in voor Matthijs de Ligt bij Bayern München. De chef voetbal stelt vrijdag in de Kick-off-podcast van De Telegraaf zelfs dat de centrumverdediger beter kan vertrekken bij de Duitse grootmacht. Trainer Thomas Tuchel kiest in het hart van de defensie doorgaans voor Kim Min-jae en Dayot Upamecano, waardoor De Ligt het bij Bayern voorlopig moet doen met invalbeurten.

"De Ligt zit voornamelijk op de bank", verwijst Driessen naar de netelige situatie waarin de Oranje-international in Zuid-Duitsland is beland. "Die wedstrijd (de Champions League-wedstrijd tegen Manchester United, red.) eindigde in 4-3? De verdediging was net zo lek als een mandje als die van Ajax. Zowel bij United als bij Bayern München. Als je dan nóg niet komt te spelen en als je er dan inkomt dat dan doet als verdedigende middenvelder, dan is het gewoon tijd om te vertrekken. Deze trainer ziet het gewoon niet in hem zitten."

Presentator Pim Sedee brengt in herinnering dat Tuchel normaal gesproken geen veranderingen gaat doorvoeren in het centrum van de Bayern-verdediging. "Dan wordt het zorgelijk", vreest Mike Verweij voor de toekomst van De Ligt in München. "Want bij het Nederlands elftal heeft hij goede hoop dat er weer een plek voor hem komt. Dan moeten ze nog een keer drie doelpunten tegen krijgen, dan komt dat vanzelf. Ik vind De Ligt geen opgever en ik vind ook niet dat hij moet opgeven. Laat hem gewoon vechten voor zijn plek."

Bondscoach Ronald Koeman lijkt bij Oranje achterin meer vertrouwen te hebben in Virgil van Dijk, Jurriën Timber (door een zware blessure voorlopig afwezig), Nathan Aké en Lutsharel Geertruida. Laatstgenoemde ontbrak onlangs in het EK-kwalificatieduel met Ierland (1-2 winst) vanwege blessureleed, waardoor De Ligt mocht opdraven in Dublin. De Bayern-stopper vormde een verdedigingslinie samen met Van Dijk en Aké en deed negentig minuten mee.