Driessen fileert speler Ajax: ‘Verdedigend zijn er weinig zó slecht als hij'

Vrijdag, 1 december 2023 om 18:47 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:50

Valentijn Driessen is hard in zijn oordeel over het optreden van Ajacied Borna Sosa. De Kroaat speelde donderdag geen al te gelukkige wedstrijd tegen Olympique Marseille en kan rekenen op harde kritiek van de journalist van De Telegraaf. "Verdedigend zijn er weinig spelers zó slecht als hij", vertelt Driessen onder meer in de podcast Kick-off.

Presentator Pim Sedee trapt de podcast af met de vraag wie er slechter was, scheidsrechter Simone Sozza of Ajax-liksback Sosa. "De linksback Sosa", is Driessen stellig. "Dramatisch. Ik begrijp niet waarom Van 't Schip het niet aandurft met Martha." Ar'Jany Martha stond zaterdag nog in de basisopstelling tegen Vitesse, maar trainer John van 't Schip gaf in het met 4-3 verloren Europa League-duel op donderdag de voorkeur aan Sosa.

"Hij (Martha, red.) doet het toch zo goed in Nederland? Gooi hem dan maar voor de leeuwen. Ook zeker voor zo'n wedstrijd. En dan valt hij later in. Dat vind ik heel jammer, omdat Sosa, die Kroaat, werkelijk geen enkel recht heeft om iedere keer maar weer in de basis te verschijnen in die grote wedstrijden."

Driessen moet vervolgens lachen om de bijnaam die Sosa in Duitsland in zijn tijd bij VfB Stuttgart kreeg: flankengott. "God van de flanken, zo is hij onder meer door Mislintat genoemd. Die had de flankengott binnengehaald. Ik moet zeggen dat hij tegen FC Utrecht nog wel een aardige voorzet liet zien (twee assists, red.), maar gisteren was het weer helemaal niets. Verdedigend zijn er weinig spelers zó slecht als hij."

Hoewel Driessen Sosa dus nog slechter vond dan Sozza, is de journalist ook zeer kritisch op het optreden van de Italiaanse leidsman. Sozza deelde twee strafschoppen uit. Bij de eerste wees hij naar de stip, nadat Ismaïla Sarr in de zestien onderuitging na een ogenschijnlijk licht duel met Jorrel Hato. De tweede gaf hij in blessuretijd, na een overtreding van Diant Ramaj. "Allebei onterecht", luidt het oordeel van Driessen.

"De spelers gaan ook niet helemaal vrijuit, want Hato had langer moeten doorlopen. En de keeper... Waar die nou mee bezig is? Die speelt stoerheid en dat hij alles onder controle heeft. Maar bij zo'n simpel balletje, dat je gewoon achter kan laten lopen, gaat hij hele rare dingen doen. En dan verlies je zo'n wedstrijd. Niet dat het wat uitmaakt. Financieel wel, maar voor de statistieken niet. Want Ajax moet die laatste wedstrijd gewoon winnen."

Door de nederlaag is Ajax uitgeschakeld in de Europa League. Wel kan het nog de Conference League bereiken. Daarvoor moeten de Amsterdammers op de laatste speeldag afrekenen met AEK Athene, dat nu twee punten meer heeft.