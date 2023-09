Driessen beweert: Van Gaal onder voorwaarden bereid Ajax te helpen

Donderdag, 21 september 2023 om 18:29 • Tom Rofekamp • Laatste update: 18:40

Louis van Gaal is onder voorwaarden bereid crisismanager van Ajax te worden. Dat schrijft Valentijn Driessen donderdagavond in De Telegraaf. Als zijn gezondheid het toestaat en hij de juiste mensen weet te verzamelen zou Van Gaal willen helpen, heeft Driessen vernomen. De chef voetbal van De Telegraaf moedigt het plan enorm aan.

Johan Derksen opperde Van Gaal woensdagavond al als crisismanager in Amsterdam. Driessen meldt nu dat dat idee reëel is. "De rvc onder aanvoering van de falende voorzitter Pier Eringa rest niets anders dan op de knieën te gaan in de Algarve of Noordwijk en Ajax-icoon Van Gaal de sleutels van de recordlandskampioen in handen te geven. Als je als rvc je club toch al hebt uitgeleverd aan iemand, dan honderd keer liever aan de bewezen technische vakman en Ajacied Van Gaal dan aan een Duitse charlatan genaamd Sven Mislintat", zo pleit de journalist.

Driessen vindt Van Gaal 'uit ander hout gesneden' dan bijvoorbeeld Marco van Basten. Laatstgenoemde, tevens een Ajax-icoon, moet het ontgelden. "Van Basten wordt ook te pas en te onpas genoemd voor diverse functies en is ook benaderd vanuit Ajax. De voormalig topscorer wil aan zijn lijf geen polonaise, wuift alles weg, schoffeert van alles en iedereen bij Ajax als analist, maar als het aankomt op het nemen van verantwoordelijkheid geeft hij nooit thuis."

Onder meer Danny Blind moet Van Gaal vergezellen, aldus Driessen. "Hij kan op sportief vlak ee rol spelen en Michael Kinsbergen op organisatorisch gebied. De onkreukbare voormalig Ajax-directeur (Kinsbergen, red.) met zijn verwaarloosbare ego hielp Ajax na de fluwelen revolutie tussen 2012 en 2015 verder richting de Europese top. Waarbij hij het Ajax-dna juist stimuleerde en uitbaatte in plaats van te verloochenen."