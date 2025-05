Driessen: 'Betekent het dat Farioli plaats moet maken voor voor hem bij Ajax, dan zij het zo'

Valentijn Driessen omschrijft de tweede landstitel op rij voor PSV als 'een zegen'. ''Het is het bewijs dat je niet eenmaal, maar zelfs tweemaal achtereen de landstitel kan pakken als je kiest voor de Hollandse School'', aldus de chef voetbal van De Telegraaf, die vindt dat het voetbal heeft gewonnen in Nederland met het kampioenschap voor PSV.

In de optiek van Driessen is de 36-jarige Ivan Perisic van doorslaggevend belang geweest voor PSV in de spannende titelstrijd met Ajax. ''Perisic is voor technisch directeur Alex Kroes van Ajax een van de redenen dat hij zich sterk maakt voor de terugkeer van Dusan Tadic in Amsterdam.''

Volgens Driessen zijn spelers als Perisic en Tadic van onschatbare waarde binnen een selectie met veel jonge spelers. ''Noa Lang was in zijn jeugdjaren bij Ajax nog ongrijpbaar voor Tadic. Dankzij Perisic is het kwartje bij PSV vijf jaar later wel gevallen.''

De kans is aanwezig dat Lang vertrekt bij PSV, terwijl ook Walter Benítez, Olivier Boscagli, Richard Ledezma, Ismael Saibari, Malik Tillman, Johan Bakayoko en Luuk de Jong wellicht uit Eindhoven vertrekken. Peter Bosz en technisch directeur Earnest Stewart hebben het nodige werk te verzetten deze zomer, oordeelt Driessen.

Vooral voor Stewart wordt de komende transferperiode zeer belangrijk. ''Daarin zal Stewart doortastender en succesvoller te werk moeten gaan dan de afgelopen twee transferperiodes in de zomer van 2024 en januari 2025. Een rits blessures kon onvoldoende worden opgevangen en los van Perisic zijn er geen voltreffers te noteren.''

Driessen is van mening dat de speelstijl van PSV niet gerenoveerd en getransformeerd hoeft te worden. ''Aan dat handelsmerk zal Bosz gelukkig nooit concessies doen.''

PSV geldt in dat opzicht als voorbeeld voor Ajax, concludeert Driessen tot slot. ''Het valt te hopen dat de clubleiding van Ajax na één seizoen vreemdgaan de eigen identiteit weer voorop stelt. Het zou net zo’n zegen zijn voor de Eredivisie als de titel van PSV. Betekent het dat Farioli plaats moet maken voor Erik ten Hag, dan zij het zo.''