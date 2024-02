Driessen adviseert Slot over aanval Feyenoord: ‘Zou hem altijd laten staan’

Santiago Gimenez maakte na de winterstop pas een doelpunt voor Feyenoord en kampte daarnaast met blessureleed. Desondanks heeft Valentijn Driessen nog steeds voldoende vertrouwen in de Mexicaanse spits, die donderdagavond tegen AS Roma (1-1) zijn plaats in de spits moest afstaan aan concurrent Ayase Ueda.

"We hebben Gimenez weer gezien", opent Hein Keijser, presentator van de Kick-off-podcast van De Telegraaf het item over de topschutter van Feyenoord. "Er wordt nu heel veel vergeleken tussen Ueda en Gimenez. Heeft een van de twee je al overtuigd?"

"Hij heeft er negentien inliggen, ofzo. Dan heeft hij toch wel overtuigd", verwijst Driessen naar het aantal goals van Gimenez in de Eredivisie dit seizoen. Alleen AZ-aanvaller Vangelis Pavlidis (20) scoorde nog vaker dan de aanvalsleider van Feyenoord.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

"Op dit moment heeft hij de vorm niet, maar ik zou hem altijd laten staan. Hij heeft het laten zien tegen Lazio in de Champions League. En uit tegen Atlético Madrid werd hij heel erg gemist." Feyenoord verloor in de groepsfase ondanks een sterke wedstrijd met 3-2 van de Spaanse grootmacht

"Toen riep iedereen: 'Ja, met Gimenez erbij hadden we die wedstrijd gelijkgespeeld of gewonnen'. Die jongen heeft het wel, alleen dat momentum moet terugkeren. Iedere spits weet dat dit soort periodes er tussenzitten", blijft Driessen vertrouwen houden in de kwaliteiten van Gimenez.

Zondag basis?

Gimenez was niet geheel fit voor het duel met Roma, waardoor de Mexicaanse topschutter op de bank begon en in de tweede helft inviel voor de tegenvallende Ueda. Gimenez lijkt tegen RKC weer aan de aftrap te verschijnen. "Santiago Gimenez kon gisteren (donderdag, red.) invallen dus gaan we er vanuit dat we over hem kunnen beschikken", aldus trainer Arne Slot op de persconferentie.

Gimenez kwam dit seizoen tot dusver tot 29 wedstrijden voor Feyenoord in alle competities. Hieronder scoorde hij 21 keer en was de Mexicaan in 5 gevallen de aangever. Eerder dit seizoen probeerde Gimenez tegen RKC te scoren via een Panenka, alleen vloog de strafschop over de lat. Desondanks vertrok Feyenoord met een 1-2 zege uit Waalwijk.

Zware onvoldoende Ueda

Wie moet bij Feyenoord in de spits starten? Santiago Gimenez Ayase Ueda Stem Wie moet bij Feyenoord in de spits starten? Santiago Gimenez 82% Ayase Ueda 18% Totaal aantal stemmen: 126 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties

Reageer Je moet inloggen om te reageren. Heb je nog geen account? Dan kun je je gratis registreren. Inloggen

Ueda nam tegen Roma dus de plaats in van Gimenez, maar wist niet te overtuigen.beoordeelde zijn optreden met een 4. De Japanse aanvaller maakte na 64 minuten spelen plaats voor Gimenez, van wie dus wordt verwacht dat hij zondag tegen RKC weer een basisplaats heeft.