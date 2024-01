Dries Mertens van grote waarde tijdens belangrijke zege Galatasaray

Galatasaray heeft maandagavond een nipte zege geboekt op Kayserispor: 2-1. In Istanbul was de 36-jarige Dries Mertens belangrijk met een benutte strafschop en een assist. Door de zege blijft Cim Bom Bom in het spoor van koploper en stadgenoot Fenerbahçe.

Bijzonderheden:

Gala kwam na 26 minuten op voorsprong toen Victor Nelsson een hoekschop van Mertens achter de Amsterdamse doelman Bilal Bayazit knikte: 1-0. Vlak voor rust zag Kayserispor-aanvaller Stephane Bahoken zijn strafschop gekeerd worden door Galatasaray-doelman Fernando Muslera. Na een verkeerde terugspeelbal van Lucas Torreira was Luís Boa Morte alsnog verantwoordelijk voor de gelijkmaker van Kayserispor: 1-1. Vlak voor tijd wist Gala de wedstrijd alsnog naar zich toe te trekken door een makkelijk gegeven penalty, waarna Mertens niet faalde vanaf elf meter: 2-1.

MERTENS DOET HET ??



Een hele belangrijke penalty voor Galatasaray in de titelrace en Mertens faalt niet: 2-1 ??#ZiggoSport #SüperLig #GSvKYS pic.twitter.com/B3LUPXpuC9 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 15, 2024

Galatasaray - Kayserispor 2-1

26’ 1-0 Victor Nelsson (assist: Dries Mertens)45’ gemiste penalty Stephane Bahoken (Kayserispor)58’ 1-1 Luís Boa Morte86’ 2-1 Dries Mertens (penalty)