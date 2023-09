Dortmund door zege koploper; Ryerson steelt de show met solo vanaf eigen helft

Vrijdag, 29 september 2023 om 22:41 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 23:05

Borussia Dortmund mag zich (tijdelijk) koploper van de Bundesliga noemen. De ploeg van trainer Edin Terzic won met 1-3 op bezoek bij TSG Hoffenheim door goals van Niclas Füllkrug, Marco Reus en Julian Ryerson. Vooral de laatste treffer was van grote schoonheid. De Noor toonde doorzettingsvermogen door het hele veld over te steken en af te ronden.

Donyell Malen kreeg van Terzic weer een basisplaats toebedeeld. De Oranje-international kwam in de ploeg voor Jamie Bynoe-Gittens, die tegen VfL Wolfsburg (1-0 winst) nog vanaf het eerste fluitsignaal mocht starten. De ban werd na ruim zeventien minuten door de bezoekers geopend na geklungel in de defensie van Hoffenheim. John Anthony Brooks nam de bal totaal verkeerd aan op de borst, waarna Füllkrug op aangeven van Reus simpel kon binnenschuiven: 0-1.

?????????? ???????? ???? Borussia Dortmund slaat op slag van rust toe. Na een goede actie van Donyell Malen schiet Reus de 1-2 binnen ?? ?? https://t.co/0i5kG6IZ5Y#ViaplayVoetbal #ViaplaySportNL #Bundesliga pic.twitter.com/k7YjyhgQot — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) September 29, 2023

De thuisploeg wist de rug vervolgens te rechten. Scheidsrechter Florian Badstübner legde de bal na tussenkomst van de VAR op de stip vanwege een overtreding van Mats Hummels op Anton Stach. Andrej Kramaric bleef vanaf elf meter koel door doelman Gregor Kobel de verkeerde hoek in te sturen: 1-1. Op slag van rust was de nieuwe voorsprong van Dortmund een feit. Malen vervulde een hoofdrol door hard voor te geven. Reus kon afronden doordat Oliver Baumann de bal los liet: 1-2.

Bensebaini benadeelde BVB twintig minuten voor tijd door een onnodige rode kaart te pakken. Badstübner gaf hem zijn tweede gele kaart nadat de linksback de bal bij een inworp voor Hoffenheim wegschopte. De bezoekers hielden met een man minder uiteindelijk toch nog stand en slaagden er in de 95ste minuut in om het duel alsnog vroegtijdig in het slot te gooien via Ryerson, die na knap doorzetten vanaf eigen zestien de energie had om het hele veld over te steken en doeltreffend afrondde: 1-3.

Julian Ryerson i peak Gareth Bale 2014-modus. Syk scoring. pic.twitter.com/i1Zw7BnIvl — Arilas Ould-Saada (@arilasos) September 29, 2023