Dortmund begint met Maatsen en zonder Malen; Mbappé in de CL wél in de basis

Ian Maatsen staat woensdagavond in de basis bij Borussia Dortmund tegen Paris Saint-Germain. Donyell Malen keert terug van een blessure en begint op de bank. Bij PSG moeten onder meer Kylian Mbappé en Ousmane Dembélé de ruimte achter de Duitse verdediging zoeken. De heenwedstrijd van de halve finale van de Champions League begint om 21:00 uur en is te zien op RTL 7 en Ziggo Sport Voetbal.

Gregor Kobel verdedigt het doel in het Signal Iduna Park en ziet een viermansverdediging voor zich staan, bestaande uit Julian Ryerson, Mats Hummels, Nico Schlotterbeck en Maatsen. Op het middenveld keert Marcel Sabitzer terug. De Oostenrijker, die afgelopen weekend kampte met ziekte, verkeert in bloedvorm en sleepte zijn team naar de halve finale met een treffer en twee assists tegen Atlético Madrid. Sabitzer vormt een blok met Emre Can.

Niclas Füllkrug krijgt zoals verwacht de voorkeur in de spits. De Duitser wordt in zijn rug gesteund door Jadon Sancho, Julian Brandt en Karim Adeyemi. Malen moest de laatste drie wedstrijden missen wegens een dijblessure, maar trainde in aanloop naar het treffen met PSG weer mee met de groep en is door trainer Edin Terzic opgenomen in de wedstrijdselectie.

Bij Paris Saint-Germain moet Gianluigi Donnarumma zijn doel schoon zien te houden. De Italiaan ziet met Achraf Hakimi, Marquinhos, Lucas Hernández en Nuno Mendes vier verdedigers voor zich staan. Vitinha, Fabián Ruiz en Warren Zaïre-Emery, die in de vorige ronde tegen FC Barcelona prima voor de dag kwamen, vormen het middenveld van les Parisiens.

Trainer Luis Enrique heeft voorin geen basisplaatsen voor onder meer Gonçalo Ramos en Randal Kolo Muani. De oefenmeester geeft in de punt van de aanval de voorkeur aan sterspeler Kylian Mbappé, waardoor Bradley Barcola het vanaf de linkerkant mag laten zien. Ousmane Dembélé, die één seizoen uitkwam voor Dortmund, is de rechtsbuiten van dienst.

Opstelling Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Sabitzer, Can; Adeyemi, Brandt, Sancho; Füllkrug.

Opstelling Paris Saint-Germain: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Hernández, Mendes; Vitinha, Fabián Ruiz, Zaïre-Emery; Dembélé, Mbappé, Barcola.

