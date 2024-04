Door blessures geteisterde Mauro Júnior helpt PSV over dode punt heen

PSV heeft zich dinsdagavond middels een overwinning op Excelsior hersteld van de eerste competitienederlaag van het seizoen van afgelopen weekend. In Kralingen werd het 0-2 door goals van Mauro Júnior en Johan Bakayoko. Voor de door blessures geteisterde Braziliaan was het zijn eerste goal sinds februari 2022.

Bij PSV waren er twee noodgedwongen wissels in de startopstelling. Malik Tillman startte op de plek van Hirving Lozano, terwijl Mauro op het middenveld mocht aantreden. De basisplaats van laatstgenoemde had ermee te maken dat Jerdy Schouten niet fit genoeg was. Hij reisde niet mee af naar Excelsior.

Trainer Peter Bosz had met zijn ploeg niet heel lang de tijd om na te treuren van de zeperd in Nijmegen. De Eindhovenaren weten nu dat een ongeslagen kampioenschap niet langer tot de mogelijkheden behoort.

Van dat gegeven leek de ploeg zelfs op Woudestein nog even van slag. Het eerste uur stelde PSV namelijk zwaar teleur. De bezoekers hadden wel een duidelijk veldoverwicht, maar wisten dat niet om te zetten in grote kansen.

De grootste kans kwam op slag van rust op naam van Luuk de Jong. De spits werd goed bediend door Sergiño Dest en had de bal voor het inschieten, maar mikte voorlangs. De Jong wist eind februari voor het laatst te scoren in competitieverband.

Excelsior zag smaakmaker Couhaib Driouech al na een kwartier in tranen uitvallen en kreeg na een klein uur spelen de volgende tik te verwerken in de vorm van een tegentegentreffer. Na een vlotte combinatie door het centrum schoot Mauro Júnior fraai raak in de bovenhoek: 0-1.

Mauro Júnior met zijn eerste goal voor PSV sinds eind februari 2022!#excpsv — ESPN NL (@ESPNnl) April 2, 2024

Die goal leek PSV vleugels te geven, daar de score amper vijf minuten later verdubbeld werd. Opnieuw ging er een vlotlopende aanval aan vooraf. Via Veerman en Tillman kwam de bal ditmaal terecht bij Bakayoko, die het hoofd koel hield: 0-2.

PSV kreeg mogelijkheden om de score in het laatste kwart hoger uit te laten vallen, maar onder meer Dest (schoten over en in de handen bij Stijn van Gassel) en Veerman (schot over) hadden het vizier niet op scherp staan. Het gaat naar Feyenoord is desondanks weer tien punten.

