Donyell Malen schittert in DFB-Pokal met heerlijke goal en twee assists

Zaterdag, 12 augustus 2023 om 17:24 • Jonathan van Haaster

Borussia Dortmund heeft zich zonder problemen geplaatst voor de tweede ronde van de DFB-Pokal. De ploeg van trainer Edin Terzic won onder meer dankzij een dubbelslag van Sébastien Haller en een treffer van Donyell Malen met 1-6 van vierdeklasser Schott Mainz. Laatstgenoemde was daarnaast ook nog goed voor twee assists.

Dortmund kwam na iets meer dan twintig minuten spelen op voorsprong in de Mewa Arena, normaliter de thuishaven van 1. FSV Mainz 05. Julian Brandt kreeg op links alle tijd en ruimte om wat creatiefs te verzinnen en besloot de bal met gevoel op het hoofd van Haller te deponeren. De voormalig Ajacied zag zijn inzet in het midden van het doel tegen de touwen slaan: 0-1. De 0-2 viel slechts twee minuten later. Haller stak Malen weg op rechts, waarna de Oranje-international een scherpe lage voorzet afleverde. Brandt was er als de kippen bij om de tweede treffer van de middag aan te tekenen.

Want hier is ook gelijk nummer twee, hoeveel doelpunten kunnen we uiteindelijk verwachten tijdens deze pot ??#ZiggoSport #TSVBVB pic.twitter.com/cNI0Y5Zhu0 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 12, 2023

Tot verrassing van velen deed Mainz tien minuten voor tijd wat terug. Een vrije trap leek in eerste instantie niets op te leveren, nadat Nils Gans zijn poging gesmoord zag worden door de verdediging van Dortmund. Gans kreeg uit de rebound echter een nieuwe kans en profiteerde optimaal: 1-2. Aan de andere kant maakte Haller al snel een einde aan de hoop op een megastunt. Dit keer nam de Ivoriaan een voorzet aan op zijn borst, waarna hij de bal fraai controleerde en koelbloedig afrondde: 1-3.

Een kwartier na rust vergrootte Dortmund de marge naar drie. Marcel Sabitzer, deze zomer overgenomen van titelrivaal Bayern München, kon simpel binnentikken uit een rebound: 1-4. De Oostenrijker was tien minuten voor tijd goed voor de assist op Malen. Na een subtiel passje schoot Malen via de onderkant van de lat fraai raak. Dortmund zou nog eenmaal scoren en weer was Malen betrokken bij het doelpunt. Hij leverde een snelle pass af bij Youssoufa Moukoko, die langs zijn tegenstanders glipte en afrondde: 1-6.