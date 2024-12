Donny van de Beek maakt fraai doelpunt, maar koopt daar door gepruts bij Girona niets voor

Donny van de Beek heeft zaterdag zijn tweede LaLiga-goal van het seizoen gemaakt. De middenvelder van Girona opende in het duel met RCD Mallorca de score, maar kocht daar uiteindelijk niets voor. De eilandbewoners, die ruim zestig minuten met tien man stonden, wonnen dankzij een dubbelslag van Cyle Larin met 2-1 van de kwakkelende Catalanen.

Van de Beek wist al in de zevende minuut van de wedstrijd raak te schieten. De Nijkerkervener kreeg de bal pardoes voor zijn voeten en volleerde met links knap raak in de verre hoek: 0-1.

Mallorca kwam dankzij een knap doelpunt op gelijke hoogte. Larin stoomde op richting zestien, ging een één-tweetje aan met Vedat Muriqi en rondde af achter de kansloze doelman Paulo Gazzaniga: 1-1.

Muriqi speelde even later opnieuw een hoofdrol, maar ditmaal een negatieve. De Kosovaar beging een smerige overtreding op het been van Bryan Gil en mocht met een directe rode kaart gaan douchen.

Toch zou Mallorca in ondertalsituatie aan het langste eind trekken. Centrumverdediger Juanpe had bepaald geen lekkere terugspeelbal in huis op Gazzaniga, die een sprint moest trekken. De doelman was er eerder bij dan Larin, maar de Canadees scoorde alsnog doordat hij de bal tegen zijn lichaam kreeg aangeschoten: 2-1.

Girona, waar Arnaut Danjuma en Daley Blind net als Van de Beek in de basis stonden en Gabriel Misehouy inviel, heeft nu al zes wedstrijden op rij niet gewonnen. De ploeg van trainer Míchel staat slechts negende, één plek onder Mallorca.