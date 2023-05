Doelpunt diep in blessuretijd van Valencia is fataal voor bedroefd Espanyol

Zondag, 28 mei 2023 om 21:38 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 00:34

Voor Espanyol zit het avontuur in LaLiga er voorlopig op. De club uit Barcelona leek hard op weg naar een cruciale zege bij Valencia, maar kwam bedrogen uit toen Samuel Lino diep in blessuretijd voor de 2-2 eindstand tekende. Espanyol heeft nu vier punten minder dan nummer zeventien Celta de Vigo en dus is degradatie een feit. Nummer achttien Real Valladolid staat nu op 39 punten, gevolgd door Celta de Vigo (40), Almería (40), Valencia (41) en Getafe (41).

Bijzonderheden

Valencia, met Justin Kluivert in de basis, kwam vlak voor rust op voorsprong. Diego López kreeg de bal uit een rebound voor zijn voeten en schoot raak: 1-0. De feestvreugde bij los Che was echter van korte duur. Cesar Montes werd bereikt en kopte knap binnen: 1-1. Vlak na rust liet Martin Braithwaite zich zien. De Deen schoot raak uit een rebound: 1-2. Montes was in het vervolg tweemaal dicht bij een doelpunt. Allereerst stuitte hij op Valencia-doelman Giorgi Mamardashvili en even later werd de treffer van de Mexicaan wegens een overtreding in de aanloop naar zijn goal. In blessuretijd dompelde Valencia Espanyol in rouw. Lino kreeg te veel ruimte en rondde met rechts af in de linkerbovenhoek: 2-2.

De stand van zaken

Elche en Espanyol zijn de eerste degradanten, maar verder is er nog bijzonder weinig duidelijk. Getafe deed als enige ploeg uit het rijtje mogelijke degradanten uitstekende zaken door te winnen van Osasuna. De club wacht in de laatste speelronde echter een onderlinge confrontatie met Valladolid, dat moet winnen. Celta deed zeer slechte zaken door te verliezen van Cádiz, dat nu over Celta heen wipt. Onderling resultaat is in Spanje aan het einde van de rit leidend.

Uitslagen

Almería - Real Valladolid 0-0

Cádiz - Celta de Vigo 1-0

Getafe - Osasuna 2-1

Valencia - Espanyol 2-2

Programma

Celta de Vigo - Barcelona

Espanyol - Almería

Real Valladolid - Getafe

Real Betis - Valencia