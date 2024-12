Dit is waarom goudeerlijk interview met Guus Til door ESPN plots werd afgekapt

Na de 2-5 overwinning van PSV op FC Utrecht van zondag was Guus Til bijzonder openhartig voor de camera van ESPN. De middenvelder, die twee doelpunten maakte en de 2-5 op fraaie wijze in de bovenhoek plaatste, gaf aan zich niet lekker in zijn vel te voelen. Dit deelt hij in het interview, dat echter vroegtijdig werd afgekapt. ESPN heeft inmiddels de reden voor de onderbreking onthuld.

Na de ruime 2-5 overwinning van PSV op FC Utrecht gaf Til in een openhartig gesprek met ESPN aan zich niet goed te voelen, ondanks zijn twee doelpunten. Hij vertelde dat hij het gevoel heeft geen 'vuur' meer te hebben en zich neutraal voelt op het veld, zelfs na het scoren van goals.

Til gaf aan zich verloren te voelen tijdens de wedstrijden en dat hij het niet kan plaatsen waarom hij op dit moment geen blijdschap kan uitstralen, ondanks zijn wens om dat te doen.

“We moeten helaas door, sorry Guus”, zo laat ESPN-presentator Fresia Cousiño Arias weten aan de middenvelder. Het afkappen van het interview komt de zender op de nodige kritiek te staan.

ESPN komt op de eigen kanalen met een reactie: ‘Interviews aan het veld direct na de wedstrijd mogen niet langer dan 90 seconden duren.’

Toch heerst er de nodige ontevredenheid op onder andere X. “Op zo’n moment boeit het even vrij weinig wat de ‘regels’ zijn. Gewoon een enorme misser van jullie, om nog maar te zwijgen over die opmerking van Perez er na”, schrijft een gebruiker.

“Degene die op dit soort momenten zich daarover druk gaat maken moet zichzelf echt diep schamen. Al staat ie er een halfuur”, schrijft iemand anders. Als het 3 minuten had geduurd waren jullie voor straf een maand op zwart gegaan?”, vraagt iemand zich af.