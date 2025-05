Dit is hoe de keuze van Ajax op John Heitinga en Marcel Keizer is gevallen

Er is inmiddels meer bekend over het beslissingsproces binnen Ajax rond het aanstellen van een nieuwe trainer. In een video-item van Voetbal International legt clubwatcher Lentin Goodijk uit dat er in een eerder stadium al gesprekken gevoerd werden met Marcel Keizer, terwijl John Heitinga later als geschikte aanvulling werd geïdentificeerd. Het duo neemt in de Johan Cruijff ArenA het stokje over van de vertrokken Francesco Farioli.

“Het speelt al een tijd dat die naam rondzingt in Amsterdam”, zo vertelt Goodijk. “Het kwam niet helemaal uit de lucht vallen dat Farioli zijn vertrek aankondigde, dus Ajax is het hele jaar door al aan het oriënteren op hoofd- en assistent-trainers.”

“Veel namen passeerden de revue, zowel van Nederlanders als van buitenlanders. Toen Farioli zijn contract inleverde na de laatste speeldag, was Ajax wel redelijk voorbereid.”

“Met Marcel Keizer zijn oriënterende gesprekken gevoerd”, vervolgt de journalist. “Daarna zijn ze bij Ajax het lijstje afgegaan met trainers die voldoen aan de criteria en toen kwam John Heitinga naar voren. Marcel Keizer heeft liever een rol op de achtergrond.”

“Ajax hoopt het beste van twee werelden te hebben. Keizer wordt geroemd om zijn vakmanschap en Arne Slot is ook altijd heel positief over hem geweest. Beide trainers zijn wel hongerig naar een nieuwe kans in Amsterdam, en die gaan ze nu krijgen.”

“Binnen Ajax is altijd waardering voor Heitinga geweest”, besluit Goodijk. “Niet alleen bij Alex Kroes en Marijn Beuker, maar ook bij Danny Blind, die betrokken wordt bij dit soort keuzes, Louis van Gaal en Kelvin de Lang. Deze beslissingen worden tegenwoordig gezamenlijk genomen.”

Eerder werkte het duo al succesvol samen bij Jong Ajax, toen ze de beloftenploeg naar de tweede plek van de eerste divisie loodsten, op vier punten afstand van kampioen VVV-Venlo. Nu komen de twee weer samen in de hoofdstad.