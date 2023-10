Dit is het perspectief bij Oranje voor de 7 potentiële debutanten

Woensdag, 11 oktober 2023 • Jordi Tomasowa

Door een waslijst aan geblesseerde spelers moet bondscoach Ronald Koeman tijdens de EK-kwalificatiewedstrijden met Frankrijk en Griekenland flink puzzelen. De keuzeheer heeft toch een selectie van 23 man weten samen te stellen. Maar liefst zeven spelers hopen deze interlandperiode hun debuut voor Oranje te maken. Voetbalzone zoomt in op dit zevental en hun toekomstperspectief bij het Nederlands elftal.

Door Jordi Tomasowa

Door blessures kon Koeman al geen beroep doen op spelers als Frenkie de Jong, Cody Gakpo, Memphis Depay, Noa Lang, Matthijs de Ligt en Sven Botman. Daar kwamen zondag en maandag nog afmeldingen van Mark Flekken en Steven Berghuis bij, terwijl de bondscoach vervolgens op een persconferentie meldde dat ook Teun Koopmeiners geblesseerd is afgehaakt.

"Je bent afhankelijk van spelers. Dat weet je. Dit soort periodes met blessures, daar heeft iedereen wel mee te maken, maar nu is het extreem", zei Koeman. Door de vele afmeldingen bevat de selectie nu zeven spelers die hun debuut voor het Nederlands elftal nog moeten maken. "Ik weet niet of er zoveel haasjes zijn bij de KNVB", verwees de bondscoach lacherig naar het aandenken dat Oranje-debutanten van de Nederlandse voetbalbond krijgen.

De bondscoach heeft nog altijd geen onbetwiste nummer één onder de lat aangewezen. Justin Bijlow (Feyenoord) en Jasper Cillessen (NEC) zijn geblesseerd, terwijl Flekken (Brentford) zich zondag ziek meldde voor de huidige interlandperiode. Hierdoor is de kans dat Bart Verbruggen óf Nick Olij zijn interlanddebuut gaat maken levensgroot.

Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion)

Verbruggen maakte afgelopen zomer een droomtransfer naar de Premier League. Brighton & Hove Albion legde twintig miljoen euro neer om de inmiddels 21-jarige doelman over te nemen van Anderlecht. De jonge goalie rouleert bij the Seagulls onder de lat met Jason Steele, maar ging de afgelopen weken twee keer flink in de fout. Zowel tegen Bournemouth (3-1 winst) als Liverpool (2-2) nam hij veel te veel risico in de opbouw.

Verbruggen kan de jongste doelman in het Nederlands elftal worden sinds Jan van Beveren, die in 1967 pas 19 jaar was toen hij zijn interlanddebuut maakte. Koeman noemde hem al meerdere malen ‘zeer talentvol’. Binnen de keeperscarrousel van de bondscoach ligt de doelman van Brighton volgens het Algemeen Dagblad voorlopig op koppositie. De uit vorm verkerende Andries Noppert (sc Heerenveen), die pas bij de selectie gehaald werd na de afmelding van Flekken, is voor Koeman namelijk geen serieuze optie. Weet Verbruggen tijdens de komende EK-kwalificatieduels een goede indruk te maken, dan kan hij een zekerheidje in de selectie van Oranje worden.

Verbruggen maakt grote kans om tegen Frankrijk zijn Oranje-debuut te maken.

Nick Olij (Sparta Rotterdam)

De KNVB maakte vorige week vrijdag bekend dat Olij tot de definitieve selectie van Koeman voor de EK-kwalificatieduels met Frankrijk en Griekenland behoort. De 28-jarige keeper debuteerde daarmee in de selectie van Oranje. Zijn uitverkiezing is niet heel vreemd, want Olij gaat door met waar hij vorig seizoen was gebleven: goed keepen.

Ondanks de forse 0-4 uitslag liet Olij zich zondag ook tegen PSV weer van zijn beste kant zien. Hij verrichtte tegen de Eindhovenaren maar liefst zeven reddingen, waaronder een gestopte penalty, die er overigens in de rebound alsnog inging. Olij lijkt in de pikorde in ieder geval achter Verbruggen, Bijlow en Flekken te staan, waardoor het afwachten blijft of hij in de toekomst opnieuw op een uitverkiezing kan rekenen.

Olij zit voor het eerst bij de definitieve selectie van het Nederlands elftal.

Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen

Koeman heeft Jeremie Frimpong eindelijk in genade aangenomen. De verdediger was afgelopen zomer zo teleurgesteld dat hij niet was opgenomen in de selectie van het Nederlands elftal voor de finaleronde van de Nations League, dat hij ook niet met Jong Oranje naar het EK in Georgië en Roemenië wilde. Koeman nam hem dat dermate kwalijk dat hij Frimpong vorige maand ook niet uitnodigde voor interlands tegen Griekenland en Ierland.

Frimpong liet eerder deze week weten spijt te hebben van zijn beslissing om afgelopen zomer niet met Jong Oranje op het jeugd-EK uit te komen. De aanvallend ingestelde verdediger maakte eind vorig jaar ook deel uit van de WK-selectie van Louis van Gaal, maar kreeg geen speeltijd in Qatar. Frimpong kan ook dit seizoen weer uitstekende cijfers overleggen bij Leverkusen. In tien officiële duels was hij al goed voor vier goals en evenzoveel assists.

De Amsterdammer heeft de kwaliteiten om een onbetwiste basisspeler te worden bij Oranje. Zijn pech is dat Denzel Dumfries - die sinds de start van 2022 bij dertien doelpunten van Nederland betrokken was - zijn grootste concurrent is. Wellicht dat Frimpong in de toekomst een optie in het 3-4-3-systeem van Koeman kan worden als linker wingback, een positie waar hij in de hoogste jeugdelftallen van Manchester City ook met grote regelmaat speelde.

Frimpong is door Koeman in genade aangenomen.

Micky Van de Ven

Voor Micky van de Ven ging er deze zomer een droom in vervulling. De centrumverdediger maakte voor minimaal veertig miljoen euro de overstap van VfL Wolfsburg naar Tottenham Hotspur, waar hij in zijn eerste maanden een geweldige indruk maakt. The Times-journalist Henry Winter noemt Van de Ven zelfs de beste Premier League-aankoop van dit seizoen. De Nederlander kende nauwelijks aanpassingsproblemen in Noord-Londen en veroverde onder manager Ange Postecoglou direct een basisplaats.

Tottenham presteert na het vertrek van Harry Kane boven alle verwachtingen. Afgelopen zondag zorgde Van de Ven er op bezoek bij Luton Town met zijn eerste treffer in Engelse dienst hoogstpersoonlijk voor dat the Spurs als trotse koploper van de Premier League de interlandbreak ingingen. De concurrentie bij Oranje in het hart van de defensie is enorm, maar als Koeman vrijdag tegen Frankrijk opnieuw kiest voor een formatie met drie centrumverdedigers, lonkt wellicht een Oranje-debuut. Weet de mandekker zijn hoge niveau vast te houden, dan heeft Koeman er ook in de toekomst een serieuze optie in de verdediging bij.

Gaat een in vorm verkerende Van de Ven zijn debuut voor Oranje maken?

Quilindschy Hartman

Arne Slot was in de zomer van 2022 na het vertrek van Tyrell Malacia naar Manchester United nog zoekende naar een geschikte opvolger. Marcos López, Marcus Pedersen en David Hancko werden allemaal als linksback geposteerd, maar na 2,5 maand kon de trainer van Feyenoord niet meer om Quilindschy Hartman heen. Het 21-jarige jeugdproduct van de Rotterdammers kwam als een komeet en is inmiddels niet meer weg te denken uit de basis van Feyenoord.

Hartman speelde inmiddels al 44 officiële duels voor de Stadionclub. Toch wacht hij nog steeds op zijn debuut voor het grote Oranje. Nathan Aké en de ervaren Daley Blind krijgen voor nu nog de voorkeur op de linksbackpositie, terwijl hij ook de momenteel geblesseerde Tyrell Malacia in het verleden voor zich moest dulden. Als Hartman zo blijft presteren als hij momenteel doet, dan kan een interlanddebuut én een mooie buitenlandse transfer na dit seizoen niet uitblijven.

De concurrentie voor Hartman bij Oranje is groot.

Ian Maatsen

Door de afmelding van Berghuis besloot Koeman Ian Maatsen aan de selectie van het Nederlands elftal toe te voegen. De verdediger van Chelsea behoorde vorige maand ook al tot de 25-koppige selectie van Oranje voor de EK-kwalificatieduels met Griekenland en Ierland. Koeman had hem tijdens deze interlands echter nog niet nodig.

Maatsen had afgelopen zomer op Deadline Day de mogelijkheid om voor een definitieve transfer naar Burnley te kiezen, maar was vastbesloten om voor zijn kans bij Chelsea te gaan. Onder manager Mauricio Pochettino kwam hij tot nog toe tot zes invalbeurten in de Premier League. In de EFL Cup verscheen Maatsen daarentegen al wel twee keer aan de aftrap. De multifunctionele Vlaardinger kan de hele linkerflank bestrijken, waardoor hij tegen Frankrijk en Griekenland een interessante optie is. Ook in de toekomst mag hij door zijn veelzijdigheid en talent hopen op minuten in Oranje.

Maatsen is door zijn veelzijdigheid een interessante optie voor Koeman.

Brian Brobbey

Waar het bij Oranje in de verdediging en op het middenveld de komende jaren wel goed zit als het gaat om concurrentie, heeft Koeman in de voorhoede weinig smaken om uit te kiezen. Vooral in de punt van de aanval is het voor de bondscoach van belang dat er zich nieuw talent aandient. Luuk de Jong en Vincent Janssen zijn gestopt als international, terwijl Memphis al bijna twee jaar lang kwakkelt met blessures. Met Wout Weghorst beschikt Koeman nog slechts over één spits die zijn waarde in Oranje al meerdere malen bewezen heeft.

Brian Brobbey is de enige andere pure nummer 9 in de huidige selectie van Oranje. Bij Ajax is de 21-jarige spits er dit seizoen niet in geslaagd om zich aan de malaise te onttrekken. Hij toont daarentegen wel aan fysiek ijzersterk én enorm fit te zijn. Uitgespeelde kansen creëren de Amsterdammers al wekenlang nauwelijks, waardoor je hem zijn matige moyenne (3 goals uit 10 duels) eigenlijk niet kunt aanrekenen. Door de geringe concurrentie op zijn positie maakt Brobbey een reële kans om in de toekomst uit te groeien tot basisspeler bij Oranje.

Ook Brobbey hoopt op zijn eerste minuten in het grote Oranje.