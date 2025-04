Waar de toekomst van Virgil van Dijk en Mohamed Salah ligt, is nog altijd onduidelijk. Het tweetal beschikt over een aflopend contract bij Liverpool, dat ondanks lopende onderhandelingen nog niet is verlengd. Ondertussen is Al-Hilal ‘vol vertrouwen’ om Salah naar Saudi-Arabië te halen, zo weet The Telegraph.

Een probleem voor de transfer van Salah is het WK voor clubteams, die door Al-Hilal wordt gezien als een ideale gelegenheid om de Saudische competitie op de kaart te zetten. Door een speciale transferwindow voorafgaand aan dat toernooi in juni is het mogelijk om Salah dan al binnen te hebben, maar daar lijkt hij zelf geen oren naar te hebben.

“Hoewel Salah nog altijd ‘geïnteresseerd’ is in de Saudi Pro League, wacht hij eerst op een aanbod van Liverpool”, aldus de Britse krant. Ondertussen heeft Al-Hilal de Egyptenaar gebombardeerd tot droomaankoop, vanwege zijn achtergrond als moslim.

De voorkeur van Salah lijkt dus nog altijd te liggen bij een langer verblijf bij Liverpool. The Telegraph weet waarom een contractverlenging er nog niet van gekomen is. “Het gaat om de lengte van het nieuwe contract.”

“Gezien zijn leeftijd, is dat de belangrijkste reden waarom hij een langer verblijf bij Liverpool nog niet heeft geaccepteerd. Liverpool wacht ondertussen en wil geen beslissing forceren. Hetzelfde geldt voor aanvoerder Virgil van Dijk.”

Met het einde van de competitie in zicht, zullen beide spelers snel een knoop moeten gaan doorhakken. Manager Arne Slot maakt er geen geheim van het tweetal graag te willen behouden, maar de volle focus ligt eerst op het behalen van het kampioenschap.

Liverpool beschikt momenteel over een voorsprong van negen punten op naaste belager Arsenal, dat dinsdag met 2-1 wist te winnen van Fulham. The Reds komen zelf woensdag in actie. Dan staat op Anfield the Merseyside derby op het programma tegen Everton. Bij winst vergroot de ploeg van Slot het gat weer naar twaalf punten en kan het kampioenschap ze nauwelijks nog ontgaan.