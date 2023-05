Dissonant in finale wordt gefileerd: ‘Ajax kan hem beter op vakantie sturen’

Maandag, 1 mei 2023 om 15:12 • Guy Habets

Willy en René van de Kerkhof keken niet met een goed gemoed naar de finale van de TOTO KNVB Beker. Dat melden de iconen van PSV in de Willy & René Podcast van Omroep Brabant. De twee voetbalbroers zagen dat PSV na strafschoppen van Ajax won, maar werden niet vrolijk van het gedrag van de spelers op het veld. Steven Bergwijn en Davy Klaassen moesten het ontgelden bij de Kerkhofjes, maar ook Luuk de Jong kon ze niet bekoren.

De meeste spelers van Ajax en PSV waren vooral met elkaar bezig en niet met de wedstrijd, zo zag ook Willy van de Kerkhof. "Het begon al na twee minuten met Bergwijn, die Sangaré zó agressief de bal afpakt", zo klonk het tijdens de podcast. "Je herkent die Bergwijn ook helemaal niet meer terug. Bij PSV was hij heel waardevol, maar nu kunnen ze hem beter op vakantie sturen. En dan mag hij Klaassen meteen meenemen. Ik moet wel zeggen dat Luuk de Jong ook zichzelf helemaal niet was."

Willy is tevreden over het optreden van Dennis Higler, die volgens de voormalig middenvelder goed optrad tegen de excessen. "Er was echt helemaal geen respect voor de scheidsrechter, want bij iedere beslissing stonden er vijf spelers voor zijn neus. Ik vind het nog knap hoe hij de wedstrijd in de hand heeft weten te houden." Broer René is het daar niet mee eens. "Hij had harder mogen ingrijpen. Hij had al sneller een paar gele en misschien wel rode kaarten moeten geven. Dit was geen reclame voor het voetbal."

Het restant van het seizoen staat voor PSV en de broers Van de Kerkhof in het teken van het grijpen van de tweede plaats. Willy heeft daarvoor al een speciaal scenario uitgedacht. "Als wij bij Sparta winnen en AZ pakt Ajax, dan kunnen wij AZ in de laatste wedstrijd de punten cadeau doen zodat zij voor Ajax eindigen", zo zegt hij glimlachend. René valt hem bij. "Ze hebben een beroerd seizoen, dat Ajax. Maar daar zitten wij natuurlijk niet zo mee, haha!"