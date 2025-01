Discussie over mogelijk ontslag Priske laait direct op na oorwassing Feyenoord in Lille

Feyenoord was woensdagavond volledig kansloos tegen Lille OSC en stapte met een beschamende 6-1 nederlaag van het veld in Frankrijk. Bij Ziggo Sport wordt direct na afloop van de zeperd in de Champions League gesproken over de positie van hoofdtrainer Brian Priske.

Presentatrice Hélène Hendriks vraagt zich af of de discussie 'Priske in of out' weer actueel wordt na de geweldige oorwassing van Feyenoord in Lille. ''Of is dat te flauw?''

''Ik vind dat redelijk flauw. Als je ziet waar ze de wedstrijd mee beginnen en eindigen, dat is gewoon bijna Jong Feyenoord'', vindt Theo Janssen het te makkelijk om de forse nederlaag op te hangen aan de Deense trainer, die zijn ploeg vorige week nog met 3-0 zag winnen van Bayern München.

Hendriks werpt direct op dat Feyenoord Justin Bijlow en Santiago Gimenez nog voor rust zag afhaken met diverse blessures. ''Het is de derde nederlaag in de Champions League. Feyenoord is vandaag compleet overlopen.''

De presentatrice vraagt aan de analisten om de rampavond van Feyenoord op Franse bodem in één woord te omschrijven. ''Complete offday'', steekt Khalid Boulahrouz zijn mening niet onder stoelen of banken. ''Het was een heel matig Feyenoord'', vult Janssen aan.

Hancko

Aanvoerder Dávid Hancko verscheen direct na de 6-1 nederlaag voor de microfoon van verslaggever Noa Vahle. ''Het is een schande, en ik ben hier natuurlijk niet blij mee'', foeterde de Slowaakse centrumverdediger, die in eigen doel schoot tegen Lille en collega Gernot Trauner dat tweemaal zag doen.

Hancko is ondanks de oorwassing ook trots op de Europese campagne van Feyenoord. ''Uiteindelijk hebben we dertien punten gehaald. Vooraf las ik in de Nederlandse media dat we maar één punt zouden halen in de Champions League. Dat zijn er uiteindelijk dertien geworden. We moeten nu kijken tegen wie we gaan loten en er alles aan doen om een goed resultaat te behalen in de volgende ronde.''