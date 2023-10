Dirk Kuijt staat voor langverwachte terugkeer als hoofdtrainer

Woensdag, 25 oktober 2023 om 22:59

Dirk Kuijt staat op het punt om zijn trainersloopbaan nieuw leven in te blazen. De 104-voudig Oranje-international is in onderhandeling met het Turkse Konyaspor, zo meldt De Telegraaf.

Konyaspor eindigde vorig seizoen nog negende in de Süper Lig, maar is zwak aan de nieuwe voetbaljaargang begonnen. Met slechts negen punten uit negen duels staat de club vijftiende in de Turkse competitie.

In Turkije kan Kuijt de opvolger worden van Aleksandar Stanojevic. De Servische coach werd na de 1-2 nederlaag van zaterdag tegen Pendikspor ontslagen bij Konyaspor.

In de spelersselectie van Konyaspor zit onder meer voormalig Ajacied Robert Muric, die het in Amsterdam niet redde. Ook beschikt de Turkse club over voormalig Besiktas-aanvaller Gökhan Töre en Steven Nzonzi, die onder meer voor Sevilla en AS Roma speelde.

Kuijt werd in november 2022 ontslagen als coach van ADO Den Haag en zit sindsdien zonder club. De oud-rechtsbuiten hield het slechts vijf maanden vol in de Hofstad. Het was zijn eerste klus als hoofdtrainer, nadat hij eerder twee jaar werkzaam was als jeugdcoach bij Feyenoord.

Kuijt kreeg zijn elftal bij ADO niet aan de praat en moest het veld ruimen op het moment dat de club op een zeventiende plek stond in de Keuken Kampioen Divisie.

Als speler was Kuijt jarenlang actief in Turkije voor Fenerbahçe. Tussen 2012 en 2015 kwam de oud-aanvaller tot 130 wedstrijden voor de Turkse topclub, waarin hij 37 goals en 28 assists produceerde.