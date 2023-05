Dirk Kuijt duikt enkele dagen voor mogelijk kampioensduel op bij Feyenoord

Dinsdag, 2 mei 2023 om 18:44 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:29

Dirk Kuijt loopt momenteel mee met de technische staf van Feyenoord, zo is te zien op een foto die door de Rotterdammers is gedeeld. De in november vorig jaar bij ADO Den Haag ontslagen oefenmeester zit inmiddels een half jaar zonder werkgever en krijgt van zijn oude club de mogelijkheid om in de keuken te kijken.

Kuijt kent tot dusver een ongelukkig begin van zijn trainerscarrière. Na het beëindigen van zijn actieve loopbaan werd hij trainer van Feyenoord Onder 19. In zijn eerste seizoen als hoofdtrainer verloor Kuijt op de laatste speeldag de koppositie en daarmee de landstitel aan directe concurrent Ajax, dat werd getraind door John Heitinga. In het seizoen 2019/20 liep hij onder de vleugels van Jaap Stam mee bij de A-selectie in het kader van zijn opleiding Coach Betaald Voetbal. Na het ontslag van Stam en de aanstelling van Dick Advocaat verdween ook Kuijt bij het eerste elftal.

Een oude bekende in de trainersstaf deze week. Succes deze dagen, @Kuyt! pic.twitter.com/K9wNV1j5eo — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) May 2, 2023

Nu heeft hij van de club alsnog de mogelijkheid gekregen om mee te kijken bij het eerste elftal. Het moet blijken of Kuijt op korte termijn de mogelijkheid krijgt om zijn trainersloopbaan nieuw leven in te blazen. Halverwege maart zei hij bij Goedemorgen Eredivisie graag weer ergens aan de slag te gaan. "Dat zou eventueel ook in het buitenland kunnen zijn, maar ik ben ook graag bij m'n vier kinderen die ik graag wat dichter bij me wil hebben", aldus Kuijt.

Dat Kuijt juist in deze week meeloopt is niet geheel toevallig. De Rotterdammers spelen zondag op bezoek bij Excelsior een mogelijk kampioensduel. Een dag eerder neemt nummer twee PSV het op tegen Sparta Rotterdam. Indien de Eindhovenaren verliezen of gelijk spelen en Feyenoord wint, is de zestiende landstitel een feit. De voorsprong bedraagt dan elf punten met nog drie wedstrijden te spelen, waardoor het niet meer te achterhalen is. Kuijt werd in 2017 kampioen met Feyenoord.