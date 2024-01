Diogo Jota leidt Liverpool met goals en assist naar probleemloze zege

Liverpool heeft zondagavond een probleemloze zege in de Premier League geboekt. Op bezoek bij Bournemouth zorgden Diogo Jota en Darwin Núñez, beiden goed voor twee treffers, voor een 0-4 zege. Koploper Liverpool vergroot de voorsprong tot naaste belagers Manchester City en Arsenal tot vijf punten, al hebben the Citizens wel een wedstrijd minder gespeeld.

Klopp had in zijn basisopstelling geen plaatsen ingeruimd voor de Nederlanders Ryan Gravenberch en Cody Gakpo. Virgil van Dijk verscheen wel aan de aftrap.

Gravenberch moest toezien hoe Harvey Elliott op het middenveld de voorkeur kreeg, terwijl Darwin Núñez als linksbuiten het vertrouwen kreeg van de Duitse oefenmeester. Door de blessure van Trent-Alexander Arnold kon de twintigjarige rechtsback Conor Bradley zijn Premier League-debuut maken.

De afwezigheid van Mohamed Salah (Afrika Cup) deed zich in het eerste bedrijf voelen bij Liverpool. The Reds slaagden er niet in om serieuze mogelijkheden te creëren, waardoor beide ploegen met een 0-0 ruststand de kleedkamers opzochten.

Vroeg in de tweede helft wist Liverpool de ban uiteindelijk toch te breken. Núñez was het eindstation van een vlotlopende aanval en schoof de bal in de rechterbenedenhoek: 0-1.

Met nog zo’n 25 minuten op de klok besloot Klopp een dubbele wissel door te voeren: Gravenberch kwam binnen de lijnen voor Elliott, Gakpo loste de onzichtbare Luis Díaz af. De wissels sorteerden direct effect, want Gakpo stond aan de basis van de 0-2 door het overzicht te bewaren en mee te geven aan Jota, die knap binnenschoof.

De score werd vervolgens verder opgevoerd door de Portugese aanvaller. Jota maaide in eerste instantie volledig over de bal heen om daarna alsnog doel te treffen: 0-3. Diep in blessuretijd bepaalde Núñez de eindstand op 0-4. Hij kon binnenglijden na een afgemeten voorzet van invaller Joe Gomez.

