Dilan Yesilgöz nam na Almere City - Ajax contact op met Sjaak Swart

Woensdag, 15 november 2023 om 08:32 • Laatste update: 09:16

VVD-lijsttrekker Dilan Yesilgöz heeft afgelopen zondag na de wedstrijd Almere City - Ajax (2-2) contact opgenomen met Sjaak Swart. Gespreksonderwerp waren de beslissingen van Bas Nijhuis. De arbiter negeerde twee keer een roep om een strafschop van de Amsterdammers.

Bij het eerste moment werd Kristian Hlynsson in de mangel genomen door twee verdedigers van Almere City. Het tweede moment vond plaats in de tweede helft, toen Kenneth Taylor naar de grond ging na een contactmoment met Peer Koopmeiners.

"Ik heb de wedstrijd zelf niet gezien, ik was op de redactie van De Telegraaf, maar ik heb na de tijd wel even met Sjaak Swart gebeld", begint Yesilgöz dinsdagavond de uitzending van Vandaag Inside. "Hij vond het beide penalty's."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Yesilgöz staat bekend om haar voorliefde voor de club uit Amsterdam. Als Minister van Justitie en Veiligheid sprak de VVD-politicus zich al meermaals uit over situaties bij Ajax. René Zegerius, de man van Yesilgöz, heeft sinds kort zitting genomen in de bestuursraad van Ajax.

Van der Gijp kon zich wel vinden in de besluiten van Nijhuis. "Dit zijn gevalletjes... Als je ze geeft is het prima, als je ze niet geeft kan het ook. Dit (de situatie van Hlynsson, red.) is een schermutseling. Taylor ziet die verdediger aankomen. Goed gefloten Bas!", sluit Gijp af met een compliment.

Wilfred Genee stak in de uitzending op cynische wijze van wal. "Voormalig topscheidsrechter, goed dat je er bent", zo kreeg Nijhuis, die aan de bar zat in de dagelijkse talkshow, te horen. "Voormalig topscheidsrechter ook echt. Ongelooflijk, wat is dit nu?", reageerde de ervaren scheidsrechter met een kleine glimlach om zijn mond.

"Had jij gedronken die avond ervoor?", wilde Genee weten van Nijhuis. "Wat is dit, wat zijn dit voor vragen?", counterde de arbiter. "Jij hebt in het eerste kwartier, van de zevende tot vijftiende minuut, vier gele kaarten gegeven. Dat zijn twee meer dan in je hele carrière. En uiteindelijk heb je acht gele kaarten uitgedeeld in die wedstrijd."