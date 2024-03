Dick Advocaat verslaat Engelse club en wint eerste wedstrijd met Curaçao

Dick Advocaat heeft zijn eerste oefenduel als bondscoach van Curaçao winnend afgesloten. In het Corendon Airlines Park Antalya Stadium was het Caribische eiland met 0-1 te sterk voor Hull City, de huidige nummer zeven van de Championship. Rangelo Janga, spits van het Cypriotische Nea Salamis, was verantwoordelijk voor de enige treffer.

Bijzonderheden:

Curaçao, met Ajacied en Rotterdammer Ar’jany Martha in de basiself, speelde een opvallend goede wedstrijd in het Turkse Antalya. Het elftal van Advocaat beloonde zich na 36 minuten, toen Janga een lage voorzet van Jearl Margaritha van dichtbij binnentikte: 0-1. Na rust dachtde score te verdubbelen, maar een doelpunt van Kenji Gorré werd afgekeurd wegens buitenspel. Toch kwam de overwinning niet meer in gevaar.

Hull City - Curaçao 0-1

36’ 0-1 Rangelo Janga (assist: Jearl Margaritha)