Dick Advocaat is er helemaal klaar mee: ‘Die mensen hoor of zie je niet...’

Maandag, 8 mei 2023 om 23:56 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:11

Dick Advocaat heeft het behoorlijk gehad met de beleidsbepalers bij ADO Den Haag. De scheidend trainer verloor maandag met zijn ploeg van Jong Ajax (4-2) en weet nu zeker dat deelname aan de Keuken Kampioen Play-Offs onhaalbaar is. Advocaat komt op voor zijn spelers, die voor een deel niet weten of er bij ADO komend seizoen plek voor hen is. "Velen hebben een gezin", zegt Advocaat voor de camera van ESPN.

Advocaat hield Finn van Breemen maandag op de bank. Het toptalent van ADO staat in de zeer nadrukkelijke belangstelling van FC Basel, dat drie miljoen euro zou willen betalen. "Ik hoop voor die jongen dat het doorgaat, want hij verdient het. Hij heeft zich stormachtig ontwikkeld bij ons." ADO vertraagt de mogelijke transfer echter door geen duidelijkheid te geven. "Het duurt ontzettend lang, zoals alles bij ADO te lang duurt."

? Dick Advocaat hekelt de beleidsbepalers van de club, die meerdere ADO-spelers nog altijd geen duidelijkheid over hun toekomst geven: "Zoals alles bij ADO te lang duurt." pic.twitter.com/RQTAEW7861 — ESPN NL (@ESPNnl) May 8, 2023

Advocaat wil dat de clubleiding de spelersgroep inlicht over de toekomstplannen van de club. "Nu weten we zeker dat we het niet meer gaan halen, dus nu komt er hopelijk meer duidelijkheid. Ook die groep wil het graag weten. Vertel het verhaal maar. Het gaat niet om de club ADO, maar om de mensen die het geld betalen. Die bepalen het. Ze moeten zich concentreren op volgend seizoen. Hopelijk worden er niet dezelfde fouten gemaakt als wat nu gebeurd is."

"De beleidsbepalers die in Amerika, Spanje en Engeland zitten die hoor en zie je niet meer. Ik heb zelf ook al vier weken niets meer gehoord. Spelers zijn aan het wachten op een beslissing: krijg ik wel of niet een nieuw contract? Die onrust wil ik niet als excuus gebruiken, maar je proeft natuurlijk dat de spelers graag willen weten wat ze gaan doen. Veel mensen hebben een gezin en weten niet of ze een nieuw contract krijgen. Zo niet, dan moeten ze misschien nog een andere club zoeken. Er zijn nu vier weken voorbijgegaan zonder dat we iets gehoord hebben. Dat vind ik zonde."