Di Marzio komt met nieuwe details over soap tussen Lukaku en Inter

Zondag, 6 augustus 2023 om 14:59 • Jan Hoeksema • Laatste update: 15:06

Een Instagram-post van Romelu Lukaku uit juni is in opspraak gekomen. Het bericht was een eerbetoon aan Internazionale en zijn supporters, drie dagen na de verloren Champions League-finale tegen Manchester City (1-0). Volgens de Italiaanse journalist Gianluca Di Marzio had Lukaku namelijk de dag voor het plaatsen van de post een akkoord bereikt met Juventus.

"Ten eerste wil ik alle Inter-fans bedanken voor de liefde en steun die ze gedurende het seizoen hebben gegeven", schreef de spits. "Jullie stonden ons te allen tijde bij en daarvoor wil ik jullie persoonlijk bedanken. Deze club is hongerig en we blijven vechten tot ons moment van glorie daar is." De woorden zijn opmerkelijk te noemen, daar Lukaku een dag eerder nog volop bezig was met een vertrek bij Inter.

De dertigjarige spits houdt de gemoederen flink bezig deze transferzomer. Afgelopen juli kwam al naar buiten dat de clubleiding van Inter woest is op Lukaku, omdat hij al maanden voor het verstrijken van zijn contract bij i Nerazzurri in gesprek zou zijn geweest met Juventus. Sportief directeur van Inter, Pauro Ausilio, liet Lukaku destijds in een dertig seconden durend gesprek weten klaar te zijn met de 108-voudig international van België.

Even leek het erop dat de transfer van Lukaku naar Juventus spaak zou lopen, maar inmiddels is la Vecchia Signora weer in gesprek met de huidige werkgever van de spits, Chelsea. In een mogelijke deal moet ook Dusan Vlahovic worden betrokken. De Serviër zou in Londen het gat op de nummer negen-positie moeten vullen.