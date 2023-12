Deze tegenstanders kan PSV treffen in achtste finale Champions League

De laatste wedstrijden in de groepsfase van de Champions League zijn gespeeld en dus is bekend welke zestien ploegen zich mogen opmaken voor de knock-outfase. De Nederlandse eer wordt hooggehouden door PSV, dat als tweede is geëindigd in Groep B achter Arsenal. De Eindhovenaren kunnen de volgende tegenstanders loten.

Doordat PSV als tweede is geëindigd treft de ploeg van trainer Peter Bosz in de achtste finale een poulewinnaar uit een andere groep: Bayern München, Real Madrid, Real Sociedad, Atlético Madrid, Borussia Dortmund, Manchester City of FC Barcelona.

Een nieuwe ontmoeting met Arsenal behoort voor PSV nog niet tot de mogelijkheden in dit stadium van het toernooi. Clubs die elkaar in de groepsfase hebben getroffen kunnen elkaar een ronde verder niet opnieuw treffen. Ook clubs uit hetzelfde land ontlopen elkaar.

De loting voor de knock-outfase van de Champions League vindt aanstaande maandag plaats om 12.00 uur. De heenwedstrijden staan gepland voor 13, 14, 20 en 21 februari. De returns worden een kleine maand later afgewerkt, op 5, 6, 12 en 13 maart.

De laatste keer dat PSV het tot de achtste finale van de Champions League schopte was in het seizoen 2015/16. De Eindhovenaren troffen toen Atlético Madrid, dat over twee duels te sterk was na strafschoppen. Later dat jaar trof PSV de Madrilenen opnieuw in de groepsfase van het miljardenbal.

Opbrengsten

De Champions League legt PSV bepaald geen windeieren. De club streek met de huidige campagne al zo'n 56 miljoen euro op. Naarmate het toernooi vordert zijn er voor de koploper van de Eredivisie nog grotere bedragen te verdienen.

Een plek in de kwartfinale is namelijk goed voor nog eens 10,6 miljoen euro, terwijl de halvefinalisten 12,5 miljoen euro ontvangen. Voor de twee finalisten ligt 15,5 miljoen euro klaar en de winnaar van de Champions League ontvangt een bonus van 20 miljoen euro.

Mogelijke tegenstanders PSV:

Bayern München

Real Madrid

Real Sociedad

Atlético Madrid

Borussia Dortmund

Manchester City

FC Barcelona

