Deze noemenswaardige namen laat Ronald Koeman links liggen voor voorselectie Nederlands elftal

In maart keert het interlandvoetbal terug, zo ook voor het Nederlands elftal. Om die reden maakte bondscoach Ronald Koeman vrijdagmiddag zijn voorselectie bekend. Voetbalzone zet op een rijtje welke spelers ontbreken op de lijst.

Vanzelfsprekend neemt Koeman geen geblesseerde spelers op in zijn selectie. Van tevoren was zeker dat Micky van de Ven, Quinten Timber en Wout Weghorst niet van de partij zouden zijn.

Voor andere spelers was het uitblijven van een uitnodiging in Zeist een minder vanzelfsprekende zaak. Zo had bijvoorbeeld Joey Veerman mogelijk op een uitverkiezing gehoopt, maar zit hij er niet bij. De controleur van PSV kwam sinds het EK van vorig jaar zomer niet in actie voor Oranje.

Ook Mats Wieffer ontbreekt. Hij kwam tijdens de vorige interlandbreak nog in actie, maar is bij Brighton & Hove Albion niet verzekerd van minuten en reist niet af naar Zeist.

Opvallend is ook de afwezigheid van Matthijs de Ligt. De centrumverdediger kent een allerminst makkelijk seizoen bij Manchester United, maar werd onlangs ruimschoots geprezen wegens zijn beterende spel.

Teamgenoot Joshua Zirkzee blijft eveneens achter in Manchester. Hij steekt niet in wereldse vorm in Engeland, maar had door het ontbreken van Weghorst mogelijk wel een uitnodiging verwacht. Memphis Depay is op het eerste oog de vervanger van de geblesseerde Ajax-spits.

Ian Maatsen ontbreekt ook in de selectie van Koeman. Hij ging afgelopen zomer mee naar Duitsland, maar is op het moment geen vaste basisklant bij Aston Villa. Devyne Rensch, die afgelopen winter van Ajax naar AS Roma transfereerde, meldt zich, in tegenstelling tot in november 2024, ook niet bij Oranje.

Bovendien had Koeman weinig verrassingen in petto. Goed presterende maar interlandloze Nederlanders als Givairo Read, Ryan Flamingo, Sam Beukema, Sem Steijn, Emanuel Emegha of Joël Piroe blijven ook ditmaal thuis.