André Onana wordt niet gespaard en krijgt dodelijk cijfer ondanks zege Manchester United

Manchester United kroop woensdagavond door het oog van de naald tegen Ipswich Town (3-2 winst). The Red Devils wisten ondanks een vroege achterstand en rode kaart voor Patrick Dorgu te winnen van the Tractor Boys.

Richard Martin, rapporteur namens GOAL, wijst winteraankoop Dorgu aan als absolute dissonant. De Deense vleugelverdediger krijgt een 1 voor zijn optreden tegen Ipswich. “Een optreden uit de hel. Dorgu toonde een schokkend gebrek aan bewustzijn toen hij Jaden Philogene de 0-1 schonk.”

“Vervolgens leek Dorgu zich op te richten met een aantal goede passes, totdat hij hoogstpersoonlijk een einde maakte aan zijn avond met een verschrikkelijke tackle. Heeft zijn team in de problemen gebracht en zal een schorsing van drie wedstrijden krijgen”, voorspelt de kritische Martin.

Ook André Onana wordt niet gespaard. De voormalig doelman van Ajax krijgt een 2 van Martin. “Hij communiceerde niet met Dorgu bij de openingstreffer en werd volledig in de war gebracht door de aanwezigheid van Liam Delap bij de tweede. Een keeper van Manchester United kan het zich simpelweg niet veroorloven om het aantal fouten te maken dat hij maakt.”

Martin noemt Harry Maguire (9) en Bruno Fernandes (8) de absolute uitblinkers bij Manchester United. Nederlanders Noussair Mazraoui en Matthijs de Ligt moeten het doen met een 6. Joshua Zirkzee wist opnieuw niet te overtuigen en krijgt een 5.

Matthijs de Ligt

Andere Engelse media zijn positief over De Ligt. “Hij krijgt niet genoeg lof als beste verdediger van Manchester United, hoewel de lat niet hoog ligt”, aldus de Daily Express. Van Manchester Evening News krijgt de Oranje-international een 7.

Zelfs The Sun is positief over De Ligt. “Soms vraag je je af waarom Bayern München hem liet gaan. Dan denk je weer dat ze hem niet snel genoeg weg konden krijgen. Maar om eerlijk te zijn tegenover de Nederlander: het wordt steeds vaker het eerste. Zijn spel bevat steeds meer voordelen in plaats van nadelen.”