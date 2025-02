Ronald Koeman maakt voorselectie van het Nederlands elftal voor kwartfinale Nations League tegen Spanje bekend

Bondscoach Ronald Koeman heeft de voorlopige selectie van het Nederlands elftal bekendgemaakt voor het tweeluik in de Nations League met Spanje. Aanvaller Memphis Depay maakt voor het eerst sinds het EK 2024 deel uit van de voorselectie van Oranje.

Indien Memphis definitief wordt opgeroepen voor de duels met Spanje, kan de 31-jarige spits van Corinthians zijn jacht op topscorer aller tijden Robin van Persie voortzetten. Memphis heeft nog vijf doelpunten nodig.

Op vrijdag 14 maart maakt Koeman rond het middaguur zijn definitieve selectie bekend. Het Nederlands elftal maakt zich op voor twee fraaie affiches.

Oranje speelt komende maand de kwartfinale van de Nations League tegen Spanje. Op 20 maart staat de heenwedstrijd in De Kuip op het programma, waarna drie dagen later de return in Estadio Mestalla volgt.

Voorselectie Nederlands Elftal:

Keepers: Mark Flekken, Nick Olij, Bart Verbruggen

Verdedigers: Nathan Aké, Virgil van Dijk, Denzel Dumfries, Lutsharel Geertruida, Jorrel Hato, Jan Paul van Hecke, Jurriën Timber, Stefan de Vrij

Middenvelders: Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong, Justin Kluivert, Teun Koopmeiners, Tijjani Reijnders, Jerdy Schouten, Xavi Simons, Kenneth Taylor

Aanvallers: Brian Brobbey, Memphis Depay, Jeremie Frimpong, Cody Gakpo, Noa Lang, Donyell Malen