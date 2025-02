Deze mogelijke opvolger van Robin van Persie voerde al gesprek met sc Heerenveen

De eerste gesprekken tussen sc Heerenveen en Robin Veldman zijn reeds achter de rug, zo weet Omrop Fryslan. De 39-jarige trainer staat momenteel voor de groep bij het hoogste beloftenelftal van Club Brugge en is in beeld als mogelijke opvolger van de naar Feyenoord vertrokken Robin van Persie.

Daarmee komt Heerenveen uit bij een oude bekende. Tussen 2006 en 2017 was Veldman in verschillende functies betrokken in de jeugdopleiding van de Friese club.

Sinds zijn vertrek uit Heerenveen was de oefenmeester actief bij achtereenvolgend Ajax, Anderlecht, het Schotse Queen’s Park en dus Club Brugge. In Schotland was Veldman voor het eerst hoofdtrainer.

Mogelijk wacht nu dus een nieuwe klus in Noord-Nederland. Veldman sprak met algemeen directeur Ferry de Haan en technisch directeur Johan Hansma over een eventueel dienstverband.

De uit Marknesse afkomstige keuzeheer is zo goed als zeker niet de enige kandidaat waar Heerenveen mee praat. “De club zal waarschijnlijk meer gesprekken voeren, ook met andere kandidaten”, schrijft Omrop Fryslan.

Eerder werd al duidelijk dat ook Rick Kruys in beeld is bij de huidige nummer negen van de Eredivisie. Hij genoot afgelopen zomer al belangstelling vanuit Heerenveen, maar destijds werd geopteerd voor Van Persie.

Acht maanden later bleek dat geen samenwerking van de lange adem te zijn. Feyenoord meldde zich als om Van Persie te strikken als vervanger van de ontslagen Brian Priske en rondde zijn komst vorige week af.