Heerenveen gaat vol voor man die afgelopen zomer ook al kandidaat was om trainer te worden

Sc Heerenveen is in de zoektocht naar een nieuwe trainer uitgekomen in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg uit Friesland heeft Rick Kruys geïdentificeerd als mogelijke vervanger voor de naar Feyenoord vertrokken Robin van Persie, zo meldt De Telegraaf dinsdagmiddag.

Kruys was afgelopen zomer ook al kandidaat om hoofdtrainer te worden bij Heerenveen, maar moest het toen afleggen tegen Van Persie. De voormalig trainer van onder meer VVV-Venlo tekende toen een contract bij FC Volendam.

Bij de Palingboeren doet Kruys het momenteel naar behoren. Hij staat met zijn ploeg bovenaan de Keuken Kampioen Divisie en het is dus nog geen uitgemaakte zaak dat hij op het aanbod van Heerenveen in zal gaan.

Kruys sprak eerder de ambitie uit om in de Eredivisie te trainen, maar kan dat dus ook gaan doen met Volendam. Met die club staat hij momenteel bovenaan de Keuken Kampioen Divisie, met 55 punten uit 27 wedstrijden.

De club van Kruys zal op hun beurt niet erg happig zijn om hun succestrainer op zo’n belangrijk moment in het seizoen te laten gaan. Volendam heeft echter niet de financiële ruimte om een goed bod van de Friezen naast zich neer te leggen.