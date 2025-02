Van Persie noemt op eerste persconferentie bij Feyenoord zijn 2 voorbeelden als trainer

Robin van Persie zette maandagmiddag zijn handtekening onder het meerjarige contract bij Feyenoord. De nieuwe hoofdtrainer van de Rotterdammers ging daarna in op vragen van de media over zijn aanstelling in De Kuip.

''Ik voel me vereerd en heb een trots gevoel'', zo begint Van Persie zijn praatje op de perconferentie van maandagmiddag. ''Maar tegelijkertijd moeten we, en zeker ik, overgaan tot de orde van de dag. We moeten presteren, vanuit ieders rol. Dat stukje bewustzijn leeft heel erg bij mij.''

Van Persie legt daarna uit waarom hij er nu klaar voor is, en acht maanden geleden volgens Feyenoord nog niet. ''Het hangt van heel veel dingen af. Of het een optie is of niet. En vanuit Feyenoord snap ik heel goed dat er een proces bijkomt. En uiteindelijk ben ik supertrots en blij dat de keuze op mij is gevallen.''

De nieuwe hoofdcoach had er ook voor kunnen kiezen om na dit seizoen in te stappen bij Feyenoord. ''Transfers zijn qua timing eigenlijk nooit goed. Er is altijd wel één van de partijen niet tevreden. Vanuit het oogpunt van sc Heerenveen kan ik me goed voorstellen dat het moment niet ideaal is. Vanuit mijn oogpunt richting de spelers is dat eigenlijk hetzelfde.''

''En vanuit Feyenoord en mijn oogpunt richting volgend seizoen, en nog dit jaar, dan is het moment wél ideaal'', zo benadrukt de opvolger van Brian Priske. ''Dus daar heb je het al. Vanuit drie verschillende hoeken kun je het bekijken'', aldus Van Persie, die in de korte periode bij Heerenveen naar eigen zeggen 'een heleboel' heeft geleerd.

''Niet alleen het verbeteren van spelers, maar ook onze manier van spelen. Aanvallen, verdedigen, schakelen. Het managen van stafleden eromheen. Het keihard werken, maar wel op een gerichte manier. Ik ben ook super dankbaar dat ik dat heb mogen ervaren de afgelopen acht maanden. Ik denk dat het goed is uitgepakt'', is Van Persie blij met de kans die hij kreeg in Friesland.

Van Persie speelde in het buitenland bij onder meer Arsenal en Manchester United en had daar te maken met Arsène Wenger en Sir Alex Ferguson. Hij legt uit van wie hij als speler het meest heeft geleerd. ''Het klinkt een beetje als een cliché, maar eigenlijk wel een beetje van iedere trainer. Van Ferguson heb ik geleerd dat je woord moet houden. Hij kwam zijn woord na, dat streef ik ook na.''

''Ik heb onder fantastische trainers mogen werken. Wenger was geweldig in vertrouwen geven, kansen geven. Ook dat stukje probeer ik weer mee te nemen richting mijn spelers. Dat ik vroeger gevoetbald hebt staat hier helemaal los van. Ik voel me ook geen speler meer, in niets meer. Ik sta op en ga slapen als trainer. Daar word ik gelukkig van, het is een ongelooflijk mooi proces'', aldus de ambitieuze coach van Feyenoord.