Deze 6 scheidsrechters wisten de conditietest van de KNVB niet te halen

Serdar Gözöbüyük, Jeroen Manschot, Pol van Boekel, Richard Martens, Jochem Kamphuis en Shona Shukrula hebben deze zomer de conditietest van de KNVB niet gehaald. Dat meldt De Telegraaf. Vijf van die zes scheidsrechters floten daarom nog geen duel dit seizoen.

Manschot heeft inmiddels wel weer zijn eerste wedstrijd gefloten: afgelopen zondag, FC Groningen - AZ (0-0). De andere vijf arbiters moeten hun conditietest nog halen voordat ze weer op de fluit mogen blazen.

Overigens geldt voor Van Boekel, Gözübüyük en Shukrula dat een blessure de reden is waardoor ze de test niet wisten te halen. Manschot, Martens en Kamphuis stapten uit tijdens de test omdat ze simpelweg niet aan de eisen konden voldoen.

“Alle scheidsrechters in het betaald voetbal leggen drie keer per seizoen een verplichte conditietest af. Het gebeurt vaker dat een klein aantal scheidsrechters de conditietest niet haalt. Dit jaar is het aantal scheidsrechters dat de conditietest niet heeft gehaald vergelijkbaar met andere jaren”, laat een woordvoerder van KNVB aan De Telegraaf weten.

Volgens de krant is het nog niet eerder gebeurd dat liefst zes scheidsrechters tegelijk geblesseerd of niet fit waren. Toch maakt de KNVB zich geen zorgen. “Het niet halen van de test kan verschillende oorzaken hebben. Zo kan een scheidsrechter nog herstellende van een blessure of ziekte zijn bijvoorbeeld. Kortom, als KNVB maken we ons dan ook geen zorgen over de fitheid van de scheidsrechters”, aldus de voetbalbond.

Inmiddels zijn Gözübüyük en Shukrula wel weer in staat om de test opnieuw te lopen, maar zij hebben besloten om nog iets langer te herstellen. Over anderhalve week vindt vervolgens de UEFA Summer Course plaats, waar ze een test voor internationale scheidsrechters kunnen lopen. Die is nog zwaarder dan de conditietest van de KNVB.

Van Boekel zit overigens in de ziektewet vanwege een blessure. Hij kan echter wel als VAR aan de slag, want daar hoeft hij geen conditietest voor af te leggen.